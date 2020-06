Aerei: il comportamento molesto del passeggero a bordo è “circostanza eccezionale”

La precedente pronuncia

Il Tribunale circondariale di Lisbona, investito della causa, aveva espresso dubbi sulla qualificazione giuridica della circostanza all'origine del ritardo, in particolare sul fatto che il ritardo riguardasse un volo precedente, non quello a bordo del quale avrebbe dovuto trovarsi il passeggero che aveva chiesto il risarcimento.

Quando il risarcimento non è dovuto

A questo riguardo, la Corte ha ricordato che il vettore aereo non è tenuto a risarcire i passeggeri se è in grado di dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo, di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo, sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se

fossero state adottate tutte le misure del caso.

Le prove che deve fornire il vettore aereo

Per la Corte possono essere qualificate «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro

natura o per la loro origine, non riguardano il normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. Circostanze che possono verificarsi, in particolare, in caso di rischi connessi alla sicurezza.

Certamente il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell'equipaggio non sono prevedibili e costituiscono un rischio alla sicurezza, ma il vettore deve dimostrare di non aver contribuito al

verificarsi del comportamento del passeggero, in particolare, ad esempio, di non aver proceduto all'imbarco dello stesso nonostante avesse avuto atteggiamenti poco consoni già prima di salire a bordo.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che spetta al vettore aereo, la prova del nesso di causalità diretta tra il verificarsi del dirottamento sul volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, e il ritardo o la cancellazione del volo successivo.