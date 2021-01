Aerei, costituita la nuova compagnia delle Marche. Il partner è Air Nostrum Capitale iniziale di di 500mila euro e quattro soci. Previsto un aumento di capitale fino a 5 milioni e altri 20 soci. A giugno i primi voli di Gianni Dragoni

È stata costituita ad Ancona la nuova compagnia aerea delle Marche, si

chiama Kairos Air. Il decollo è previsto il prossimo giugno con due aerei Atr-72-600 forniti in leasing dalla spagnola Air Nostrum, che diventerà azionista con il 15 per cento. Gli altri soci sono in prevalenza imprenditori marchigiani a fianco di Luisa Davanzali, figlia dell’ex proprietario dell’Itavia, la compagnia fallita dopo l’incidente al Dc-9 a Ustica nel 1980.

Capitale iniziale 500mila euro

La compagnia è stata costituita oggi (giovedì 7 gennaio) da un notaio, con un capitale iniziale di 500mila euro versato da quattro soci: Francesco Merloni, Luisa Davanzali, la famiglia Guzzini, Massimo Ottaviani. Secondo una fonte vicina alla società è previsto un aumento di capitale per salire a 5 milioni di euro, da completare entro 20 giorni. Con l’operazione è previsto l’ingresso di altri 20 soci. Non sono ancora state decise le cariche sociali. Il presidente potrebbe Mauro Guzzini, ingegnere, nato nel 1961.

Roma e Milano i primi collegamenti

Il piano industriale della nuova compagnia è basato sul ripristino di una connettività per la Regione Marche con Roma, Milano Linate, Napoli. Successivamente sono previsti collegamenti con Brindisi, Alghero, Olbia, Croazia (Spalato), Grecia (Corfù). Alitalia non vola più ad Ancona dal 2017, gli ultimi voli erano fatti con un accordo commerciale da Mistral Air, compagnia controllata da Poste Italiane. Le Marche sono mal collegate con le grandi città italiane per via sia stradale, sia ferroviaria, sia aerea. Ci sarebbe una forte domanda di trasporto aereo. Secondo uno studio fatto dai promotori, nel 2019 nella regione sono stati venduti 1,1 milioni di biglietti per voli in partenza da aeroporti fuori dalla regione, come Bologna, Milano, Roma.

Lufthansa e Ryanair

Fino a prima di Natale dallo scalo di Falconara i principali vettori erano Lufthansa, con tre voli al giorno per Monaco di Baviera, e Ryanair con voli per Stansted e Charleroi. C’erano anche Volotea con voli per Palermo e Catania, Blue Panorama con un collegamento per Tirana. Adesso il traffico è azzerato dopo il varo delle ultime restrizioni ai viaggi del governo. C’è solo qualche volo sporadico di Ryanair.

Il ruolo di Air Nostrum

La compagnia spagnola Air Nostrum, che ha sede a Valencia, sarà partner tecnico per mettere a disposizione gli aerei, in «dry lease». Pertanto gli equipaggi saranno della nuova compagnia, piloti e assistenti di volo saranno marchigiani, secondo fonti vicine alla società. Sono previste 55 assunzioni. All’inizio la nuova compagnia prevede di volare con il certificato di operatore aeronautico (Coa) del vettore spagnolo. Air Nostrum acquisirà il 15 per cento nell’aumento di capitale.