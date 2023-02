Aerei e intelligenza artificiale: ecco i progetti targati Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il traffico aereo del futuro sarà gestito anche dall’Intelligenza Artificiale. Il settore si sta muovendo rapidamente in questa direzione a partire dal controllo del traffico aereo (ATM) che pur non prescindendo dall’intervento umano, è destinato ad essere affiancato da tecnologie sempre più intelligenti e sofisticate. L’Unione europea ha stanziato 350 milioni di euro per la Digital European Sky da realizzare entro il 2040 e ha appena selezionato 48 progetti di ricerca e innovazione nell’ambito del...