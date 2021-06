Aerei, ecco come funzionerà il fondo biglietti salva Alitalia

2' di lettura

Arriva il fondo biglietti salva Alitalia. É la proposta del governo alla Ue per superare l’ultimo ostacolo al piano di salvataggio della compagnia e far decollare Ita, la nuova società pubblica. Il fondo avrà una dotazione di 100 milioni di euro. Verrà costituito con un decreto legge che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il videoconfronto di Giorgetti e Franco con Vestager

Stasera alle 19 è previsto il videoconfronto tra i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e dell’Economia, Daniele Franco, da Roma, con l’eurocommissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager a Bruxelles. Prima del videoconfronto ci saranno le decisioni del Consiglio dei ministri.

Loading...

Il divieto di Vestager

La commissaria danese ha insistito sul principio che i biglietti prevenduti di Alitalia non potranno essere usati per volare con Ita, per rispettare il principio della “discontinuità economica”.

Il fondo biglietti

Nel decreto legge oggi all’esame del governo, che prevede misure su cashback e licenziamenti, è prevista la costituzione di un fondo per i biglietti «prevenduti ma non volati» di Alitalia, dotato di 100 milioni di euro. La soluzione è suggerita dal Mise per superare l’ultimo grosso ostacolo posto da Bruxelles al piano per la nascita di Ita.

Penalizzazione per Alitalia

Questa regola penalizza Ita, che partirebbe con un buco nei ricavi, perché ora non può vendere biglietti. Ma soprattutto penalizza l’Alitalia commissariata. Perché i potenziali clienti sono scoraggiati dal comprare biglietti per voli oltre l’estate, perché non sanno fino a quando Alitalia volerà. Ad avvantaggiarsene sono i concorrenti.