Aerei, a Fiumicino aumentano i voli Covid tested ma il tampone ora è a pagamento

3' di lettura

A Fiumicino aumentano i voli Covid tested, sui quali ci si può imbarcare solo dopo avere fatto un test con certificato di negatività al Coronavirus. Con il previsto aumento dei passeggeri il tampone rapido fatto all’aeroporto non sarà più gratuito, ma dal 6 aprile, come hanno indicato fonti al Sole 24 Ore, diventerà a pagamento. La società Aeroporti di Roma prevede un costo di circa 20 euro per ogni tampone.

Oneri non più a carico del Servizio sanitario nazionale

Il cambiamento di regime è stato deciso per non porre più oneri a carico del servizio sanitario nazionale, come avvenuto invece nella fase sperimentale dell’iniziativa, partita il 16 settembre scorso su due voli giornalieri sulla Roma-Milano Linate, fino al 31 gennaio scorso. Da dicembre i voli Covid tested sono stati estesi ai collegamenti da Fiumicino per New York Jfk (con Alitalia) e Atlanta (con Delta Air Lines).

Il tampone costerà 20 euro, si comincia dopo Pasqua

L’amministratore delegato di AdR, Marco Troncone, ha spiegato la novità del pagamento del tampone alla commissione Trasporti della Camera, il 31 marzo. «Nel pianificare l’auspicata estensione dei voli Coivd tested, AdR - ha detto Troncone - ha siglato un accordo con l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, che affida a quest’ultimo l’esecuzione dei test antigenici e molecolari, con pagamento dei relativi costi da parte dei passeggeri. I costi a carico dei passeggeri saranno particolarmente moderati, circa 20 euro, che è anche meno di quello che si paga in molte strutture esterne». L’a.d. di AdR ha spiegato che questi costi «ripagheranno le sole forniture e il personale medico necessario, sollevando tuttavia a partire da inizio aprile 2021 il servizio sanitario nazionale dai costi sinora sostenuti per l’attività in aeroporto». Il pagamento parte dopo Pasqua, dal 6 aprile.

Si ampliano i voli Covid tested a Fiumicino

Da oggi, primo aprile, i voli Covid tested per creare «corridoi puliti» si estendono al collegamento New York Jfk-Roma fatto da Delta. American Airlines è in attesa dell’autorizzazione a fare voli di questo tipo sulla tratta Dallas-Fiumicino, riaperta da alcuni giorni con un volo quotidiano. United Airlines si sta preparando a riaprire il collegamento da New York Newark per Fiumicino con la procedura Covid tested.

Parte la sperimentazione a Malpensa, tampone gratuito

Delta estende i suo collegamenti Covid tested alla tratta da New York Jfk per Malpensa, il primo parte venerdì 2 aprile dagli Stati Uniti, atterra a Malpensa sabato 3 aprile alle 7:45. Lo stesso giorno riparte per New York. Anche American ha ripreso i voli tra New York Jfk e Malpensa. Con l’estensione a Malpensa dei voli Covid tested è previsto, per la fase sperimentale, che il tampone rapido antigenico in aeroporto sia gratuito per i passeggeri, il costo è a carico della Regione Lombardia.