Aerei, in giugno mini-ripresa con 1,1 milioni di passeggeri, ma sul 2019 il calo è del 94% I dati di Assaeroporti indicano un miglioramento rispetto ai due mesi precedenti. Per l’intero 2020 si prevede un calo del 65% del traffico di Gianni Dragoni

Coronavirus, Fase 3: ok ai trolley nelle cappelliere degli aerei

I dati di Assaeroporti indicano un miglioramento rispetto ai due mesi precedenti. Per l’intero 2020 si prevede un calo del 65% del traffico

3' di lettura

C’è una miniripresa del traffico aereo nazionale ma i voli e i passeggeri rimangono largamente inferiori rispetto ai livelli precedenti alla pandemia. In giugno i movimenti aerei (atterraggi e decoli) negli scali italiani sono stati 28.400, il doppio rispetto a maggio, i passeggeri sono stati quasi 1,1 milioni, 885mila in più del mese precedente, ma -94,2% rispetto allo stesso mese del 2019.

Debole segno di ripresa

I dati sono stati pubblicati da Assaeroporti, l’associazione degli scali italiani, secondo la quale «il traffico aereo in Italia dà finalmente qualche, sia pur debole, segnale di ripresa». Dopo il sostanziale azzeramento del traffico in aprile (-99,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e in maggio (-98,7%), in giugno la riduzione si è attenuata ma rimane elevatissima, -94,2% come detto.

Per il 2020 previsto un calo del 65%

«Un importante passo avanti, dopo il sostanziale azzeramento registrato nel primo periodo della pandemia, che però non rende il quadro meno critico», osserva Assaeroporti. Nelle prime tre settimane di luglio c’è stato un ulteriore incremento, con 1,2 milioni di passeggeri in più rispetto a giugno. Questo secondo Assaeroporti non modifica la stima di un forte ribasso del traffico nell’intero 2020. Ad oggi si prevede che il 2020 possa chiudersi con circa 67 milioni di passeggeri, che corrisponde a un -65% sul 2019. Rispetto ai circa 200 milioni di passeggeri previsti prima del Coronavirus ci sarebbe un calo di 130 milioni di passeggeri.

La piena ripresa rinviata al 2024

Viene rimandata di un anno, al 2024, la data entro la quale si stima di arrivare a un pieno recupero del traffico aereo ai livelli registrati nel 2019: la stima è stata fatta di recente dall’associazione europea degli aeroporti, Aci Europe, ricorda il comunicato di Assaeroporti.

Iata peggiora le stime

Anche la Iata, l’associazione mondiale dei vettori, oggi da Ginevra ha detto che la crescita del traffico è inferiore alle previsioni precedenti e ha differito di un anno, al 2024, il momento in cui prevede il ritorno del traffico _ misurato con l’indicatore dei passeggeri per km percorsi (Rpk) _ al livello pre-Covid del 2019. Per il 2020, il numero globale dei passeggeri imbarcati è previsto in calo del 55% rispetto al 2019. «C’è un peggioramento rispetto al -46% previsto in aprile», osserva l’asociazione delle compagnie. La Iata non ha modificato le previsioni sui risultati finanziari, che indicano un crollo dei ricavi totali da 838 a 419 miliardi di dollari (-50%) e una perdita netta aggregata, per tutte le compagnie mondiali, di 84,3 miliardi di dollari.