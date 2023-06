Aerei da guerra cinesi oltre la linea mediana nello Stretto di Taiwan

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’aeronautica di Taiwan è entrata in azione domenica dopo aver avvistato 10 aerei da guerra cinesi che attraversavano la sensibile linea mediana dello Stretto di Taiwan. Il ministero della Difesa dell’isola ha affermato che anche quattro navi da guerra cinesi stanno effettuando pattugliamenti nella zona.

Questa è la seconda volta in meno di una settimana che Taiwan segnala una ripresa dell’attività militare cinese, dopo che giovedì 37 aerei militari cinesi sono volati nella zona di difesa aerea dell’isola, alcuni dei quali sono poi volati nel Pacifico occidentale.

La Cina, che considera Taiwan proprio territorio, negli ultimi tre anni ha regolarmente fatto volare la sua forza aerea nei cieli vicino all’isola, anche se non nello spazio aereo territoriale di Taiwan.

In una breve dichiarazione, il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che alle 14:00 ora locale di domenica sono stati rilevati 24 aerei dell’aeronautica cinese, inclusi i caccia J-10, J-11, J-16 e Su-30, nonché H- 6 bombardieri. Non è stato detto esattamente dove volassero quegli aerei, ma il ministero ha specificato che 10 di questi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan che separa le due nazioni e che in precedenza è servito da confine non ufficiale, anche se la Cina afferma di non riconoscere tale linea e di averla attraversata regolarmente fin dall’anno scorso.Anche quattro navi militari cinesi sono state impegnate in «pattugliamenti in assetto da guerra», ha aggiunto il ministero, senza fornire ulteriori dettagli.Taiwan ha inviato i propri caccia e dispiegato navi e sistemi missilistici terrestri per vigilare, ha detto, usando una formulazione già usata altre volte per rispondere alle attività della Cina continentale.

Loading...