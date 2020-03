Aerei, Iata chiede aiuti pubblici per le compagnie per 200 miliardi Il 75% delle compagnie mondiali ha liquidità per coprire i costi fissi per meno di tre mesi. Per gli aeroporti in Europa 2 miliardi di ricavi in meno di Gianni Dragoni

3' di lettura

Il 75% delle compagnie aeree mondiali ha liquidità che può coprire i costi fissi per meno di tre mesi. La Iata, associazione mondiale dei vettori, ha lanciato un nuovo allarme per l’impatto che il Coronavirus ha sul trasporto aereo. Secondo Alexandre de Juniac, direttore generale Iata, le compagnie mondiali hanno bisogno di aiuti pubblici tra 150 e 200 miliardi di dollari per sopravvivere a questa crisi.

Prestiti garantiti dallo Stato

De Juniac ha spiegato che gli aiuti richiesti dovrebbero essere sostanzialmente «prestiti garantiti dagli Stati o dalle banche centrali» per le aviolinee che vanno sul mercato a cercare liquidità. Non ha parlato di interventi nel capitale o forme di nazionalizzazione come quella che sta preparando il governo italiano per salvare Alitalia, la Cenerentola dei cieli che era già in crisi da prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria.

Riduzione di tariffe negli aeroporti

Altre forme di sostegno alle compagnie - ha spiegato de Juniac - potrebbero essere una riduzione delle tasse e diritti aeroportuali, tasse di sorvolo pagate alle società che gestiscono il traffico aereo (come l’Enav in Italia), tassazione sui passeggeri. «Se vogliamo mantenere un forte settore del trasporto aereo capace di affrontare questa difficile crisi e fornire le risorse per assicurare la ripresa che avverrà al momento opportuno, allora bisogna che i governi si muovano in modo deciso e con rapidità», ha detto il d.g. della Iata da Ginevra.

Liquidità per meno di tre mesi

Il capo economista della Iata, Brian Pearce, ha fato notare che, rispetto alla liquidità che le compagnie avevano all’inizio di quest’anno e considerando i costi fissi «non evitabili» che le compagnie devono sostenere, «il 75% delle compagnie che la Iata analizza ha meno di tre mesi di cassa disponibile per coprire quei costi fissi non evitabili». Pearce non ha confermato che questo si tradurrebbe automaticamente in un fallimento delle compagnie. «C’è il rischio di una forte crisi. Ma non è necessariamente un rischio di bancarotta, perché molte compagnie erano molto redditizie prima».

Crollo del traffico superiore a -16%

La Iata si attende che il crollo del traffico passeggeri quest’anno sarà superiore al -16% già indicato il 5 marzo, quando è stata diffusa la stima di un potenziale calo dei ricavi da passeggeri tra 63 e 113 miliardi di dollari. Pearce ha detto che è stato oltrepassato «lo scenario peggore e presto sarà diffuso un aggiornamento delle stime». E si tratterà di un peggioramento dei dati attesi.