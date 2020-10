Aerei, per Iata necessari altri 60-70 miliardi di aiuti pubblici alle compagnie

La cassa positiva solo nel 2022

Secondo il capo economista dell’associazione, Brian Pearce, «le compagnie continueranno a bruciare cassa anche l’anno prossimo a una media di 5 -6 miliardi di dollari al mese. Solo nel 2022 prevediamo che si tornerà a una situazione di cassa positiva». Per quest’anno si prevede che tutte le compagnie riporteranno una perdita netta aggregata di 84,3 miliardi di dollari, i ricavi complessivi saranno dimezzati, cioè ci sarà una “perdita” di fatturato pari a 419 miliardi.

I dati del traffico

Il traffico passeggeri si è parzialmente ripreso solo nei voli domestici, in agosto era circa al 50% rispetto al 2019, mentre il traffico internazionale rimane impiombato dalle restrizioni a viaggiare. La Boeing ha calcolato che in agosto il livello del traffico internazionale era solo il 12% rispetto al 2019.

I controlli prima della partenza

Da qui la richiesta della Iata che a questa crisi non si potrà porre termine finché i passeggeri non torneranno a riempire gli aerei e non torneranno i voli internazionali di lungo raggio. «C’è solo un modo per riprendere i voli in sicurezza e riaprire le frontiere: fare massicci controlli sui passeggeri prima della partenza, con controlli che diano l’esito rapido come quelli introdotti in alcuni casi», ha detto de Juniac. In Italia c’è l’esempio del controllo rapido su due voli al giorno sperimentali di Alitalia tra Roma Fiumicino e Milanoi Linate. Qualche altro caso c’è all’estero. «Entro fine ottobre dovremmo essere in grado di avere una risposta positiva in sede Icao», dice de Juniac, con un’affermazione che suona tra la previsione e la scommessa.