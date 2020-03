Aerei, Iata: minori ricavi tra 63 e 113 mld di dollari nel 2020 L’associazione delle compagnie ha aggiornato le stime in seguito alla diffusione del virus. Cina la più colpita in valore, l’Italia in percentuale di Gianni Dragoni

Il tabellone dei voli cancellati all’aeroporto britannico di Exeter (Afp)

4' di lettura

Le compagnie aeree di tutto il mondo avranno minori ricavi tra 63 e 110 miliardi di dollari quest’anno a causa del calo del traffico provocato dal Coronavirus. È la stima aggiornata della Iata diffusa oggi da Singapore. L’associazione mondiale del trasporto aereo ha diffuso un bollettino che peggiora sensibilmente le stime fatte il 20 febbraio, quando aveva stimato un calo di ricavi globali pari a 29,3 miliardi.

Il virus è più esteso

Il calcolo precedente era basato su uno scenario con un impatto del virus in gran parte confinato ai mercati associati con la Cina. «Ma da allora _ spiega la Iata _ il virus si è diffuso a più di 80 paesi e le prenotazioni sono state severamente colpite su rotte oltre la Cina».

Cina la più colpita in valore

I calcoli aggiornati tengono conto di due ipotesi. Una in cui il virus rimanga limitato ai paesi con più di 100 casi di contagio, rilevati il 2 marzo. Si tratta di 8 paesi: Cina, Giappone, Singapore, Corea del Sud in Asia; Francia, Italia e Germania in Europa; Iran nel Medio Oriente. Per questi paesi viene stimato un calo dei passeggeri annuo che in valore colpisce soprattutto la Cina (-23%, 22,2 miliardi in menodi ricavi).

Italia la più colpita in percentuale

Ma in percentuale in questa stima della Iata il paese più colpito è l’Italia: -24% dei passeggeri annui, pari a 5 miliardi di dollari in meno di ricavi. In percentuale seguono l’Iran (-16%, 600 milioni in meno di ricavi) e la Corea del Sud (-14%, 2,8 miliardi in meno di ricavi). Per il Giappone è stimato un calo del 12% dei passeggeri (pari a 5,3 miliardi in meno di ricavi).

Effetti pesanti anche su Francia e Germania

Francia e Germania subirebbero un calo del 10% ciascuno dei passeggeri quest’anno, pari a 2,9 miliardi di minori ricavi per la Germania e 2,5 miliardi per la Francia. Al di fuori di questi tre paesi in Europa ci sarebbe un calo del 7% della domanda. In questa prima ipotesi di «diffusione limitata» del virus la Iata stima minori ricavi da passeggeri per 63 miliardi per tutte le compagnie mondiali quest’anno, pari all’11% dei ricavi passeggeri stimati in precedenza. Mentre sui ricavi totali già stimati (pari a 872 miliardi) questa riduzione sarebbe pari al 7,2 per cento.