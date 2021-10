Iata stima perdite mondiali a 51,8 miliardi di dollari nel 2021. Impegno a ridurre l’inquinamento

3' di lettura

«Abbiamo voluto fare quest’assemblea in presenza per mostrare che il business del trasporto aereo è tornato. Ma le perdite delle compagnie rimangono elevate e la profittabilità tornerà solo nel 2023». Con queste parole Willie Walsh, direttore generale della Iata dal primo aprile, ha commentato l’assemblea annuale dell’associazione mondiale del trasporto aereo, svoltasi lunedì 4 ottobre a Boston. Circa 150 delegati, molti assenti, in particolare le compagnie cinesi (dalla Cina non si può volare negli Usa). Si parla di ripresa del traffico, di vaccini, di necessità di ridurre le restrizioni ai viaggi internazionali e di nuovi impegni - zero emissioni nette nel 2050 - per ridurre l’inquinamento causato dagli aerei.

Stime peggiorate

Le stime sui conti delle compagnie aeree sono peggiorate rispetto ai dati precedenti. Walsh ha detto che quest’anno le perdite di tutte le compagnie mondiali si dovrebbero attestare a -51,8 miliardi di dollari. Un dato, questo, in peggioramento rispetto ai -47,7 miliardi di dollari previsti in aprile. La Iata ha rivisto in peggio anche le stime del consuntivo 2020: adesso si parla di perdite nette aggregate per -137,7 miliardi di dollari, rispetto ai -126,4 miliardi della comunicazione precedente.

In tre anni 201 miliardi di perdite

Per l’anno prossimo la Iata stima perdite nette mondiali per -11,6 miliardi. «Tenendo conto di tutto questo, ci si aspetta che in tre anni le perdite dell’industria raggiungeranno i 201 miliardi di dollari», ha detto Walsh. C’è qualche spiraglio di ripresa per la riapertura del traffico dall’Europa agli Stati Uniti annunciata dal presidente Joe Biden da novembre. La campagna di vaccinazione ha dato dei risultati. Ma ancora ci sono troppe restrizioni e ci sono procedure sanitarie da semplificare, ha lamentato il d.g. della Iata.





La domanda

La domanda, misurata in passeggeri per chilometri (Rpk), è prevista quest’anno al 40% rispetto al livello pre-pandemia, del 2019. L’anno prossimo dovrebbe salire al 60 per cento. Quest’anno dovrebbero esserci 2,3 miliardi di passeggeri, nel 2022 3,4 miliardi, un valore simile a quello del 2014 e molto inferiore ai 4,5 miliardi miliardi di viaggiatori del 2019.