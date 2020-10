Aerei, Iata: tagliare del 40% il costo del lavoro. Slittano i test anti-Covid

I controlli sperimentali

Al momento i test prima del volo si fanno in diversi paesi e aeroporti, ma sono casi molto limitati. «Ci sono vari esperimenti, in Francia, in Italia, in Germania, in Gran Bretagna, in paesi asiatici e del Medio Oriente», ha detto il d.g. Iata. Per l’associazione mondiale dei vettori i controlli prima dei voli su vasta scala «rimangono una soluzione chiave per far tornare i passeggeri sugli aerei , eliminare le restrizioni ai voli internazionali e riaprire le frontiere, senza quarantene».

Aeroporti europei, 193 a rischio insolvenza

Anche l’associazione europea degli aeroporti (Aci Europe) ha detto che 193 aeroporti rischiano l’insolvenza nei prossimi mesi s eil traffico passeggeri non cominica a riprendersi prima della fine dell’anno. «Questi aeroporti comportano 277mila posti di lavoro e 12,4 miliardi di Pil». In settembre il traffico negli aeroporti europei era inferiore del 73% all’anno scorso, cioè ulteriori 172,5 milioni di passeggeri in meno. Da gennaio a settembre i passeggeri “perduti” sono 1,29 miliardi. A metà ottobre il traffico passeggeri è inferiore del 75% rispetto allo stesso periodo del 2019.