Aerei, Icao: la sfida della sicurezza con il nuovo presidente italiano

I trattati «Cieli aperti»

Gli aderenti all’Icao oggi sono 193 Stati. È stato chiesto se sia possibile stimolare attraverso quest’organismo un trattato «Cieli aperti» unico su scala mondiale, per far uscire i collegamenti bilaterali tra Stati dai vincoli degli accordi bilaterali? Oggi solo alcune aree nel mondo godono di libertà di volo al proprio interno, come per esempio l’Unione europea, a patto che le compagnie siano controllate da soggetti dell’Ue. Shane ha spiegato che non è possibile avere un unico Open Sky mondiale. «Gli Stati Uniti hanno 125 accordi Open Sky», ha detto.

Pierallini: «Icao club dell’aviazione»

Nella conferenza è stato chiesto se l’Icao abbia ancora un ruolo nel contesto più moderno in cui ci sono altri organismi internazionali. L’avvocato Laura Pierallini, organizzatrice della conferenza e docente alla Luiss, nel riassumere i lavori ha osservato: «Nel valutare la Convenzione di Chicago bisogna considerare il periodo in cui è stata firmata. C’era ancora la guerra, i rappresentanti che si sono riuniti erano dei visionari, altrimenti non sarebbero riusciti nell’intento. La Convenzione contiene dei principi di alto livello, lasciando agli Stati l’attuazione pratica con norme ulteriori. Non è l’accordo Open Sky che molti vorrebbero. L’Icao ha un ruolo più per la moral suasion perché non ha reali poteri sanzionatori».

La normativa per limitare le emissioni

«Le decisioni dell’Icao _ ha osservato Pierallini _ hanno una valenza politica, per esempio la regolamentazione per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica degli aerei, nota come Corsia. In Europa avevamo gli Ets che non erano opponibili a Usa e Cina. Invece 80 Stati hanno sottoscritto la normativa Corsia, anche l’Italia e anche il Qatar». Quanto alla capacità dell’Icao di incidere anche sulla sicurezza e su altri temi dell’aviazione, Pierallini osserva: «La domanda non vale solo per l’Icao, ma anche per altri organismi che sono una sorta di club dell’aviazione in cui si discute e ci si confronta. Questi club se me li togli non ci parliamo più. Sono gli unici baluardi di un tentativo di avere una visione globale. Dopodiché bisognerebbe rafforzare la cogenza delle norme Icao con la possibilità di applicare sanzioni».

Sciacchitano presidente

Da gennaio i comandi dell’Icao andranno all’ingegnere Salvatore Sciacchitano, 65 anni, il nuovo presidente eletto il 25 novembre, per il triennio 2020-2022. È il primo europeo a guidare l’Icao. Sciacchitano è stato direttore generale del Rai (Registro aeronautico italiano), inglobato nel 1997 nell’Enac, di cui Sciacchitano è stato per circa dieci anni viedirettore generale. Nella lotta per le nomine Sciacchitano ha perso la corsa al vertice Enac ed era andato a Bruxelles, all’autorità europea della sicurezza (Easa). Adesso la rivincita a Montreal.

