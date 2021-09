Aerei, Ita sceglie Airbus per la nuova flotta. Acquisirà 56 aerei fino al 2025

2' di lettura

Ita sceglie Airbus per il rinnovo della flotta. La «nuova Alitalia» ha ufficializzato la scelta del gruppo franco-tedesco come «partner strategico» per i nuovi aerei, come anticipato dal Sole 24 Ore il 23 settembre. Il costruttore europeo è stato preferito all’americana Boeing. Sono stati firmati due accordi. Uno con Airbus «per l’acquisto» di 28 aerei e un altro con Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 velivoli Airbus. «Complessivamente Ita acquisirà nell’arco di piano 56 aerei Airbus in leasing a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia», ha annunciato la società.

Il memorandum d’intesa con Airbus

La nota dice che «la compagnia ha firmato un Memorandum of Understanding con Airbus per l’acquisto di 28 aeromobili»: 10 Airbus A330neo per voli di lungo raggio, 7 aerei regionali della famiglia Airbus A220 e 11 della famiglia A320neo per medio raggio. «Per questi ultimi le consegne inizieranno dopo il completamento del Business Plan», precisa la società. Ita intende decollare il 15 ottobre, con 52 aerei Airbus della vecchia Alitalia.

L’accordo con Air Lease Corporation



Ita ha inoltre siglato un accordo con la società Air Lease Corporation (Alc) per la fornitura in leasing di altri 31 velivoli Airbus di nuova generazione, fra aerei di lungo, medio e corto raggio.

Fino al 2025 saranno acquisiti 56 nuovi Airbus



Complessivamente, «Ita acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra i quali anche i modernissimi Airbus A350-900, e 43 di breve e medio raggio) a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia». La compagnia inoltre dimezzerà il numero delle società di leasing dalle 12 utilizzate da Alitalia in amministrazione straordinaria per gestire la propria flotta a sei partner di provata solidità finanziaria che affiancheranno la compagnia nel percorso di crescita della flotta dai 52 aerei iniziali a 105 velivoli nel 2025.

Prime consegne da marzo 2022



Le consegne dei nuovi Airbus inizieranno dalla fine del primo trimestre 2022, dando così avvio al processo di crescita e conversione della flotta iniziale ITA con una nuova generazione di aeromobili più efficienti e meno inquinanti. Inoltre, la scelta di un unico fornitore consente di superare i limiti di flessibilità nella gestione dell’equipaggio e di ottenere una maggiore efficienza nella fornitura dei pezzi di ricambio degli aeromobili e nelle attività di manutenzione.