Aerei, martedì 14 gennaio voli a rischio dalle 13 alle 17 Mit ordina la riduzione della protesta a sole 4 ore di Marco Morino

Parziale sosprio di sollievo per coloro che, martedì 14 gennaio, hanno in programma di prendere un volo. Lo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo, previsto inizialmente per 24 ore, è stato ridotto a sole 4 ore concentrate nella fascia oraria 13-17. Lo ha stabilito «con propria ordinanza», la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. La protesta riguarda i lavoratori di compagnie aeree ed Enav, l’ente nazionale di assistenza al volo (uomini radar). Lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Unica e dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri.

Le compagnie interessate

Sono interessati dalla protesta i lavoratori delle seguenti compagnie: Alitalia, easyJet, Air Italy, AlbaStar, Blue Air, Volotea, Ernet Airlines. Piùil personale Enav. La concentrazione delle opere di sciopero nella fascia 13-17, spiega il ministro, «si è reso necessario e urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave e irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito».

Una decisione contestata da Uiltrasporti. L’ordinanza del ministero del ministero «rappresenta una grave limitazione della libertà di sciopero, che è lo strumento estremo in democrazia a cui i lavoratori ricorrono quando sono minacciati da sfruttamento, crisi o licenziamenti». Lo affermano il segretario generale e il segretario nazionale della

Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e Ivan Viglietti. «Non comprendiamo - sottolineano - i motivi che hanno sollecitato una tale grave decisione, tanto più che questi scioperi sono stati proclamati nel pieno rispetto di tutti gli iter previsti dalla legge. Il Governo da una parte non dà gli

strumenti necessari per le tutele dei lavoratori e dell'occupazione del settore e dall'altra impedisce ai lavoratori di scioperare. Non è questo quel che ci aspetteremmo da un Governo, che dice di essere dalla parte dei lavoratori più deboli».

