Aerei, Milano Linate è chiuso ma Alitalia vende ugualmente i voli La compagnia fa cassa vendendo biglietti per molte destinazioni nazionali e internazionali dallo scalo lombardo. E non rimborsa i voli cancellati di Gianni Dragoni

Alitalia vende biglietti per voli da Milano Linate in agosto, ma l’aeroporto è chiuso. E non si sa quando riaprirà. La società di gestione, Sea, ha concentrato l’attività a Malpensa per ridurre i costi e sostiene che Linate deve restare chiuso perché i lavori di rifacimento impedirebbero di sfruttarne la capacità, per l’obbligo di distanziamento di un metro tra i passeggeri.

Alitalia non rimborsa i voli cancellati

Intanto Alitalia vende voli per tante destinazioni, da Palermo a Parigi, e incassa soldi per voli che quasi sicuramente non verranno fatti. Ai passeggeri la compagnia potrà dare dei voucher da usare per voli futuri, visto che il governo non la obbliga a rimborsare i voli, come prevedono invece i regolamenti europei.

Aeroporto comodo, tariffe più alte

Linate è l’aeroporto più comodo di Milano perché molto vicino alla città. Dunque la chiusura rende più scomodo il viaggio dei passeggeri, una corsa in taxi a Malpensa costa più di un biglietto medio per un volo low cost. Per questo i voli da Linate sono più cari di quelli da Malpensa, dove c’è la principale base in Italia della low cost easyJet.

Linate chiuso da metà marzo

Linate è stato chiuso a metà marzo per le misure sul coronavirus. Con l’ultimo decreto dei ministri dei Trasporti Paola De Micheli e della Salute Roberto Speranza la chiusura è stata prolungata fino al 14 luglio. Ma la Sea non intende riaprirlo per l’estate, aspetta che il traffico aumenti. La ministra De Micheli ha detto che «Linate è stato chiuso per una precisa richiesta della Sea», ha citato il problema dei lavori e ha detto che «le attività di ristrutturazione termineranno a fine 2020-inizio 2021».

Alitalia non informa i passeggeri

Non c’è una data per la riapertura. Intanto Alitalia vende i biglietti e non informa i passeggeri che i voli potrebbero non essere fatti né che c’è come minimo incertezza sulla riapertura dello scalo. La compagnia ha già venduto biglietti da Linate per luglio incassando soldi. Adesso ci sono voli per agosto, per luglio non più.