Aerei, passo avanti nel dialogo tra Gran Bretagna, Italia e Svezia per il caccia Tempest Via a un gruppo di lavoro trilaterale tra le industrie per proseguire il progetto. La svedese Saab investirà 50 milioni di sterline. L’Italia non ha ancora messo soldi di Gianni Dragoni

Un passo avanti per il progetto del Tempest, il nuovo caccia che le industrie di Italia, Gran Bretagna e Svezia vogliono sviluppare per sostituire l’Eurofighter dal 2035. I soldi pubblici per lanciare il nuovo aereo ancora non ci sono, a parte lo stanziamento per la ricerca di 2 miliardi di sterline per 8 anni deciso da Londra due anni fa, ma intanto le industrie hanno deciso di rafforzare il dialogo con un gruppo di lavoro trilaterale.

L’annuncio

L’annuncio è stato dato con un comunicato dalle tre industrie capofila per ogni paese, Bae Systems, Leonardo-Finmeccanica e Saab. «Regno Unito, Svezia e Italia hanno avviato un dialogo industriale volto a rafforzare la loro collaborazione per lo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo di nuova generazione. Nel nuovo quadro trilaterale le industrie delle nazioni coinvolte apporteranno le proprie capacità e competenze nel settore del Combat air per collaborare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia», dice la nota congiunta.

Otto industrie coinvolte

Il comunicato spiega che «le tre industrie nazionali comprendono le principali società di difesa di Regno Unito (Bae Systems, Leonardo Uk, Rolls-Royce e Mbda Uk), Italia (Leonardo, Elettronica, Avio Aero e Mbda Italia) e Svezia (Saab e Gkn Aerospace Sweden)». L’annuncio prende le mosse dai dialoghi bilaterali già avviati. «Le aziende valuteranno insieme le iniziative da intraprendere per lo sviluppo delle future capacità nel combattimento aereo». Secondo la nota «l’intesa di oggi è un passo avanti nel percorso verso l’accordo tra le industrie nazionali per la formalizzazione di aree di collaborazione congiunta sullo sviluppo del futuro sistema di combattimento aereo».

Londra è leader

L’amministratore delegato di Bae Systems, Charles Woodburn, ha commentato: «Abbiamo fatto importanti progressi con Saab e Leonardo nell’identificare obiettivi e competenze condivisi. Da oggi possiamo valorizzare questa collaborazione per esprimere tutto il potenziale delle nostre tre nazioni».

Leonardo ed Elettronica

L’a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, ha parlato di «passaggi storico». «Tempest infatti sarà la base di un sistema transnazionale di difesa comune che si estenderà ben oltre la difesa area. Garantirà enormi benefici economici e significativi progressi industriali e tecnologici per l'Italia e per i nostri partner». Da Roma c’è anche una dichiarazione dell’imprenditore Enzo Benigni, presidente e a.d. di Elettronica: «Il programma Tempest, il primo sistema d’arma pensato come sistema dei sistemi, è stato concepito in Uk ma rappresenta la più grande opportunità del secolo per la nostra industria che dovrà trovarvi la migliore collocazione. Si tratta di un’imperdibile opportunità per far compiere un importante salto tecnologico al nostro Paese, e da cui consegue un rilevante arricchimento del know-how e una crescita del sistema industriale nazionale. Elettronica - ha aggiunto Benigni - è pronta a portare il suo contributo forte di un consolidato track record di successi quale design authority per l’Electronic warfare nell’ambito dell’Eurofighter Typhoon e dei principali programmi avionici europei degli ultimi 30 anni».