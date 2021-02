Aerei, più lenta la ripresa del traffico. Iata: le compagnie bruceranno cassa per 95 miliardi di dollari nel 2021 Le prenotazioni di voli per l’estate sono inferiori del 78% rispetto a febbraio 2019. Il consumo di cassa previsto è il doppio delle previsioni precedenti. Più debiti per le compagnie. di Gianni Dragoni

Le prenotazioni di voli per l'estate sono inferiori del 78% rispetto a febbraio 2019. Il consumo di cassa previsto è il doppio delle previsioni precedenti. Più debiti per le compagnie.

Il problema è la cassa. Mentre il caso Alitalia tiene banco, perché la compagnia non ha i soldi per pagare tutti gli stipendi di febbraio, e venerdì ci sarà un vertice fra i ministri dello Sviluppo economico, dei Trasporti e (forse) dell’Economia, l’associazione mondiale dei vettori (Iata) avverte che quest’anno la situazione sarà peggiore di quanto previsto in dicembre. Pertanto le compagnie mondiali bruceranno più cassa, tra 75 e 95 miliardi di dollari, ovvero fino al doppio rispetto ai 48 miliardi stimati in dicembre.

Vaccinazione lenta e restrizioni ai viaggi

«Avevamo stimato fino a dicembre che nell’ultimo trimestre del 2021 le compagnie mondiali sarebbero tornate a generare cassa, ad avere un cash flow positivo. Invece bruceranno cassa per tutto quest’anno e anche all’inizio del 2022», hanno detto da Ginevra il direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac e il capo economista, Brian Pearce. La colpa è della mancata ripresa del traffico, «a causa delle varianti del Covid, della vaccinazione più lenta e dell’aumento delle restrizioni ai viaggi decise dai governi», spiega de Juniac.

Prenotazioni per l’estate - 78% rispetto al 2019

Fino a dicembre la stima dell’associazione era che il traffico quest’anno si sarebbe ripreso rispetto al 2020 e avrebbe raggiunto in media il 51% rispetto ai livelli del 2019, prima della pandemia, in termini di passeggeri per chilometri (Rpk). «Adeso è chiaro che il primo semestre di quest’anno sarà più debole delle attese e ci sono rischi anche per il secondo semestre», ha osservato Pearce. «Le prenotazioni per l’estate, luglio e agosto, sono inferiori del 78% ai livelli di febbraio 2019, il periodo prima della crisi».

Due scenari, entrambi in ribasso

Di conseguenza adesso si fanno due scenari, entrambi peggiorativi. Lo scenario 1, quello cosiddetto «migliore», ipotizza che i governi eliminino le restrizioni ai viaggi internazionali dopo che nelle economia sviluppate saranno state vaccinate le persone delle categorie «vulnerabili», in tal caso il traffico potrebbe attestarsi al 38% del livello del 2019. Lo scenario 2, il peggiore, ipotizza invece che i governi siano «più prudenti», in questo caso il traffico si fermerebbe al 33% dei livelli pre-crisi.

Il flusso di cassa negativo

Con lo scenario 1 la Iata ipotizza che le compagnie mondiali brucerebbero cassa per 75 miliardi di dollari nell’intero 2021, con un andamento in miglioramento dai -33 miliardi di cash flow del primo trimestre a -7 miliardi nel quarto. Con lo scenario 2, il peggiore, le compagnie brucerebbero cassa per 95 miliardi di dollari. Dallo stesso dato di partenza del primo trimestre si arriverebbe a un flusso di cassa negativo per 16 miliardi nel quarto.