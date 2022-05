Aerei, primo calo per il traffico merci da inizio pandemia. Pesano guerra e Omicron

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo calo per il traffico merci per via aerea dall’inizio della pandemia. A marzo 2022 la domanda mondiale del settore cargo è diminuita del 5,1% rispetto allo stesso mese del 2021 in termini di tonnellate cargo per chilometri (Ctk), un andamento attribuito alla guerra in Ucraina e alla diffusione della variante Omicron, secondo l’ultimo report della IATA (International Air Transport Association). I dati di marzo erano attesi perché catturano le ricadute del conflitto iniziato lo scorso 24 febbraio, oltre a segnalare il rallentameno della crescita economica essendo il settore delle merci un campanello d’allarme importante.

Il calo del cargo causato dalla guerra e dalle sanzioni

A febbraio si segnalavano ancora dati in crescita del trasporto merci con incrementi del 2,9 per cento su base annua. Le sanzioni adottate nei confronti della Russia e la chiusura dello spazio aereo hanno costretto i vettori ad adottare traettorie più lunghe e più costose. A questo si è aggiunto l’inarrestabile aumento del prezzo del cherosene per aviazione che ha fatto schizzare verso l’alto i costi delle spedizioni

La guerra in Ucraina - sempre secondo la IATA - ha portato a un calo della capacità del cargo utilizzata in Europa poiché diverse compagnie aeree con sede in Russia e Ucraina, in particolare quelle coinvolte con attività molto pesanti, ora sono fuori gioco.

Il lockdown in Cina rallenta il commercio mondiale

Alla guerra si sono aggiunti gli effetti del lockdown cinese a causa della variante Omicron con ricadute pesanti per il commercio mondiale e per la crescita dell’economia. In generale, fa notare la IATA, iI commercio globale di merci continua a diminuire con l’economia cinese che cresce più lentamente e le interruzioni della catena di approvvigionamento amplificate dalla guerra in Ucraina.



In Europa a marzo traffico calato del 19,7% su base mensile

Tutte le aree geografiche, ad eccezione del Sud America e dell’Africa, hanno registrato un calo del traffico merci a marzo. Il più evidente è l’area dell’Europa, dove i vettori europei hanno accusato una diminuzione dell’11,1% del traffico merci a marzo 2022 rispetto allo stesso mese del 2021, calo che diventa del 19,7% su base mensile, andamento attribuibile alla guerra in Ucraina.