Aerei, Roma-Catania e Roma-Parigi: ecco le rotte con più traffico durante il Covid

Roma Fiumicino-Catania per i voli nazionali e Roma Fiumicino-Parigi Charles De Gaulle per gli internazionali sono le rotte con il maggior traffico aereo nel 2020. Un anno colpito pesantemente dal Covid, che ha fatto crollare del 72,5% il numero dei passegegri negli aeroporti italiani, diminuiti in totale da 192 a 52,76 milioni. I dati sono elaborati dal Sole 24 Ore in base al rapporto con i dati di traffico 2020 pubblicato dall’Enac.

Per il traffico nazionale flessione più contenuta

In generale l’anno scorso il traffico nazionale ha subìto una flessione più contenuta, -61,1% a 25 milioni di passeggeri, rispetto al traffico internazionale, -78,3% con un totale di circa 27,7 milioni di passeggeri.

La Fiumicino-Catania rimane prima

La rotta con il maggior numero di passeggeri nel 2020 è stata la Roma Fiumicino-Catania Fontanarossa, con un totale nei due sensi di 650.320 passeggeri. La stessa rotta era la prima anche nel 2019 con 1,827 milioni di passeggeri, c’è stato un calo del -64,4 per cento. Per le rotte nazionali l’Enac pubblica i dati di traffico nei due sensi di ogni rotta: sono stati 325.898 da Roma a Catania e 324.422 nella direzione opposta.

La Sicilia occupa il podio

Anche le posizioni successive sono occupate dai voli per la Sicilia. Al secondo posto la Fiumicino-Palermo con 550.707 passeggeri, seconda anche l’anno precedente, con 1,58 milioni: -65,15 per cento. Si conferma al terzo posto la Malpensa-Catania, con 509.272 passeggeri, -59,8% rispetto a 1,265 milioni nel 2019.

I voli per la Sardegna

Dopo la Sicilia i collegamenti maggiori sono con la Sardegna. La Fiumicino-Cagliari è la quarta rotta, con 364.345 passeggeri nei due sensi, -59,7% rispetto ai 903.817 del 2019. La Cagliari-Milano Linate è l’ottava rotta per traffico, 207.458 passeggeri, -52,5% rispetto ai 436.818 del 2019. Nel raffronto va considerato che nel 2019 Linate era stato chiuso durante l’estate, da fine luglio a fine ottobre, il periodo di picco del traffico.