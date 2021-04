Aerei, sulle rotte delle vacanze l’assalto delle low cost e la ritirata di Alitalia

5' di lettura

Alitalia si ritira, senza soldi non paga gli stipendi e riduce al minimo i voli. La concorrenza ne approfitta. Soprattutto le compagnie low cost stanno invadendo gli aeroporti più appetibili, come Linate e alcuni scali del Sud e delle isole e prepara una massiccia offensiva per l'estate.

Lazzerini testimonial involontario

A fare quasi da testimonial pubblicitario, involontario, alle low cost è il manager che dovrebbe guidare la nuova compagnia pubblica candidata a rilevare le attività di Alitalia, Fabio Lazzerini. L'amministratore delegato di Ita in un'audizione alla Camera nei giorni scorsi ha sottolineato che mentre “il vettore nazionale è assente”, perché Alitalia non ha soldi e Ita ancora non c'è perché manca il via libera della Ue al piano industriale, le low cost hanno già annunciato massicci piani di volo per la prossima estate. E poiché i biglietti si vendono in anticipo, tra poche settimane la stagione sarà compromessa per Alitalia o la candidata alla successione. Ita prevede di poter “partire il primo luglio solo se arriverà il via libera entro la settimana prossima”, ha detto Lazzerini il 29 aprile. Ma il manager ha già fatto capire che Ita potrebbe cominciare a volare anche solo il primo agosto. “Bisogna partire, altrimenti l'estate sarà compromessa. E se si perdono quote di mercato non si recuperano facilmente”, ha osservato Lazzerini, che da settembre 2017 a ottobre 2020 è stato direttore commerciale di Alitalia.

Ryanair annuncia 100 rotte in Italia (+65% sul 2019)

Ryanair, la compagnia che già da anni è la prima in Italia per passeggeri (11,837 milioni nel 2020, -70,8% rispetto al 2019), ha annunciato la più grande rete di collegamenti da quando opera in Italia, 100 rotte, +65% rispetto all'estate scorsa, caratterizzata però dai tagli di voli per il Coronavirus. Sarà da vedere se i voli effettivi corrisponderanno agli annunci a effetto, nei quali Ryanair è maestra. Senza prenotazioni sufficienti le compagnie potrebbero cancellare i voli. Ryanair, in particolare, ricorre con facilità a cancellazioni improvvise, selvagge. Durante il lockdown nel 2020 molti clienti si sono lamentati per essere stati lasciati a terra e senza rimborsi per mesi.

Da Palermo 200 voli settimanali, anche dall'Ucraina

Da Palermo la low cost irlandese ha in programma per l'estate oltre 200 voli settimanali, con collegamenti per 12 paesi e 40 destinazioni, incluse 6 nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli in Ucraina, Rimini e Siviglia. E' evidente che si tratta di rotte per attirare turisti in Sicilia. Ryanair dice che prima della pandemia il suo traffico valeva circa il 50 per cento dello scalo di Punta Raisi.

Da Torino 4 nuove rotte

Anche da Torino Ryanair ha piani ambiziosi, con 76 voli settimanali per 19 destinazioni, otto in più della sfortunata estate 2020. Ci sono 4 nuove rotte, due per isole greche (Corfù e Creta), Palma di Maiorca nelle Baleari e Pescara. Tutte con frequenza bisettimanale (due voli di andata e due di ritorno per ogni destinazione) a partire da luglio. Inoltre dal capoluogo piemontese sono previsti voli per Ibiza e malta, Barcellona e Londra, Brindisi e Cagliari.