Aerei, solo 65 passeggeri su ogni volo in giugno

Occupati da un terzo alla metà dei posti

In conclusione, ci sono meno voli (il calo dei movimenti commerciali in giugno è dell’87,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso), ma ancor meno passeggeri (sono diminuiti del 94,2%) e gli aerei viaggiano semivuoti. Non sono disponibili dati con il «load factor», il coefficiente di riempimento dei posti, divisi per ogni compagnia in giugno. Ma in linea generale si può stimare che i posti occupati sugli aerei siano da un terzo alla metà. Questo in media, perché ci sono anche dei voli molto affollati, a cui corrisponderanno quindi altri voli ancora più vuoti.

Nel mondo aerei pieni al 57,6%

La Iata, associazione delle compagnie mondiali, ha appena pubblicato i dati sul «load factor» di giugno. A livello mondiale il coefficiente di riempimento degli aerei è stato il 57,6%, inferiore di 26,8 punti percentuali rispetto a giugno 2019. In Europa il «load factor» medio di giugno è stato il 55,5%, inferiore di 31,9 punti rispetto allo stesso mese del 2019. I coefficienti più bassi sono in Medio Oriente (35,7%, -40,7 punti) e in Africa (16,2%, -54,9 punti).