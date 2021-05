Aerei, da Tokyo a Dubai ecco le nuove rotte con l’Italia senza quarantena

I voli di ritorno

Da notare che l’ordinanza riguarda i voli dall’estero per l’Italia e non viceversa. Il provvedimento stabilisce tuttavia che il ministero della Salute «potrà, ladodve considerato opportuno, autorizzare voli «Covid tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all’articolo 1 della presente ordinanza», cioè tutti quelli già menzionati.

I voli con gli Stati Uniti

Tra i voli che potranno beneficiare della procedura senza quarantena c’è il Dallas-Roma, già operato da American Airlines. Mentre già beneficiano di questo protocollo i voli Alitalia Roma-New York Jfk, unico collegamento intercontinentale fatto dalla compagnia commissariata, i voli di Delta Atlanta-Fiumicino e da New York Jfk per i due principali scali italiani, Roma e Malpensa. Inoltre United fa già dal 7 maggio voli da New York Newark a Fiumicino e dall’8 maggio per Malpensa.

I piani di Emirates

Anche Emirates potrà usufruire della procedura «Covid tested». Il primo giugno ripartirà il volo Malpensa-New York Jfk, mentre questa procedura potrà essere applicata ai voli che Emirates sta già facendo dal suo hub di Dubai per Malpensa e Fiumicino. Non sarà possibile invece per il collegamento di Emirates con Bologna, l’aeroporto non è stato incluso nella lista «Covid free». La compagnia intende aprire anche il volo da Dubai a Venezia.

Delta: ripartono i viaggi per turismo Usa-Italia

Un’altra novità delle due ordinanze firmate da Speranza è che si riaprono i voli per turismo dagli Usa all’Italia. Non c’è più la restrizione ai motivi di viaggio solo per necessità, in sostanza lavoro, sanitari, ricongiungimento familiare. Un aspetto sottolineato da AdR e da Delta. «Siamo stati la prima compagnia americana a lanciare voli senza quarantena per l’Italia, e i nostri voli Covid tested si sono rivelati la strada giusta per ricominciare a livello internazionale in sicurezza», ha detto Alain Bellemare, executive vice president di Delta e president international. «È incoraggiante vedere come il governo italiano abbia compiuto questo passo verso la riapertura del paese ai visitatori leisure dagli Stati Uniti sui nostri voli con protocollo dedicato, sostenendo così la ripresa economica dalla pandemia globale».