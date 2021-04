Aerei, il traffico in Italia -72,5% nel 2020. Ryanair resta la prima compagnia

4' di lettura

Meno 72,5 per cento. È la percentuale che misura il crollo del traffico aereo in Italia nel 2020. I dati sono contenuti nel rapporto dell’Enac, l’ente dell’aviazione civile. I passeggeri transitati negli aeroporti italiani sono stati 52.759.724. Ryanair si conferma la prima compagnia per numero di passeggeri in Italia, 11,837 milioni in totale (-70,8%), davanti ad Alitalia con 6,515 milioni (-70,1%). Terza easyJet, con 4,28 milioni (-76,5%). L’aeroporto di Roma Fiumicino resta il primo per passeggeri, davanti a Malpensa che è primo per le merci.

Crollo a causa del Covid

Il traffico aereo «è stato fortemente condizionato dalla crisi innescata dal’emergenza epidemiologica da Covid-19», fa notare l’Enac. Sul totale di circa 52,76 milioni di passeggeri, 25 milioni sono il traffico nazionale, che ha registrato una contrazione più moderata (-61,1%), rispetto all’internazionale, che ha un totale di 27,7 milioni di passeggeri (-78,3%). Quest’ultimo è il più colpito, a caua delle quarantene e delle restrizioni ai viaggi all’estero.

Ryanair davanti ad Alitalia

Tra i vettori malgrado il crollo del traffico e le cancellazioni di voli, anche selvagge secondo molti consumatori, l’aggressiva low cost irlandese Ryanair si è confermata la prima in Italia per numero di passeggeri totali, 11,837 milioni, con un -70,8% rispetto ai 40,527 milioni del 2019. Alitalia resta al secondo posto, quasi 6,515 milioni di passeggeri totali, -70,1% rispetto ai 21,77 milioni dell’anno precedente.

easyJet vola con tre società

La low cost britannica easyJet si conferma al terzo posto, con 4,549 milioni di passeggeri, -76,2% rispetto ai 19,17 milioni del 2019. Da notare che i dati di questa compagnia sono riferiti a tre società, una è l’austriaca easyJet Europe Airline Gmbh, creata per superare le limitazioni ai diritti di traffico causate dalla Brexit (questa ha trasportato 3,545 milioni di passeggeri nel 2020, -70% rispetto al 2019). Le altre sono la storica compagnia britannica easyJet Uk Ltd. (735.464 passeggeri, -88,5% sul 2019) e la filiale svizzera easyJet Switzerland Sa, 268.496 passeggeri (-71,2%).

Avanzano Wizz e Volotea

Dietro questi vettori avanzano le altre low cost europee. Al quarto posto l’ungherese Wizz Air, con 1,769 milioni di passeggeri (-65,6%), supera la spagnola Vueling, che arretra al settimo posto, 968.002 passeggeri (-84,8%). Avanza al quinto posto la low cost Volotea di Barcellona, 1,61 milioni di passeggeri (-54,8%), che ha il calo più basso fra le prime 30 compagnie operanti in Italia.