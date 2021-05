Aerei, trasporto merci al record storico, ma i passeggeri -67% rispetto a prima del Covid

Il cargo è solo una piccola fetta dei ricavi

«Il picco del cargo è buono. Purtroppo per le compagnie non è sufficiente a recuperare risultati positivi, perché l’attività cargo prima del Covid rappresentava una quota molto bassa dei ricavi totali», non più del 15%, ha fatto notare Brian Pearce, capo economista Iata. I conti delle compagnie rimangono in rosso. Per quest’anno la Iata stima perdite mondiali aggregate per 48 miliardi di dollari per tutte le compagnie.

Passeggeri, recupero nei mercati domestici

I dati Iata dicono che i passeggeri per chilometri totali (Rpk) in marzo erano -67,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Sono migliori i risultati per il traffico domestico, il calo è contenuto a -32%, mentre sui voli internazionali i passeggeri in marzo erano -87,8% rispetto al 2019. «Questo andamento ci mostra che senza restrizioni, come avviene nei mercati domestici, la domanda per volare c’è. Nei voli internazionali ci sono le restrizioni», è il commento di Walsh.

Cina e Stati Uniti in ascesa

La maggior crescita è in Cina e Stati Uniti. «I mercati domestici di Cina e Stati Uniti in marzo hanno rappresentato il 55% dei passeggeri per chilometri globali». L’India, il paese più colpito dalla pandemia nelle ultime settimane, in marzo valeva il 3% del traffico globale.