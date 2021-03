Aerei, il travel pass digitale anti-Covid decolla sulla Londra-Singapore Una app della Iata consente di avere sul telefonino i certificati digitali dei test e tutte le informazioni sanitarie. Collaborazione con 12 compagnie di Gianni Dragoni

Si chiama «travel pass», è un’applicazione digitale che si può scaricare sul telefonino e serve a prenotare i test o i tamponi anti-Covid prima di un volo, a ricevere i certificati dei controlli sanitari e a condividerli con la compagnia aerea. Il modello è stato lanciato dalla Iata e già sperimentato con diverse compagnie internazionali a livello locale. Da metà marzo la sperimentazione sarà a livello globale, su una delle rotte di lungo raggio che, prima del Covid, era tra le più importanti del mondo, la Singapore-Londra, con Singapore Airlines.

Una «app» per volare in sicurezza

«Il Travel pass è un supporto decisivo per la riapertura in sicurezza delle frontiere», dice Alexandre de Juniac, direttore generale della Iata, il quale non si stanca di ripetere che «bisogna estendere in modo massiccio i test rapidi prima del volo, per avere voli Covid tested ed eliminare le quarantene per chi fa voli internazionali». I governi però vanno nella direzione opposta. I voli Covid tested rimangono un’eccezione, «la ripresa del traffico non c’è», ammette de Juniac nella conferenza stampa via web da Ginevra, di aggiornamento della situazione, disperata, delle compagnie.

Non è un passaporto vaccinale

L’associazione dei vettori ha lanciato negli ultimi mesi dell’anno scorso l’iniziativa «Iata travel pass», che «non è un passaporto vaccinale», puntualizza de Juniac. Si tratta di una «app» digitale, per poter avere sul telefonino tutte le certificazioni digitali sanitarie relative al Covid, come i test fatti con tampone rapido o molecolari se richiesti dalle autorità per evitare la quarantena nei voli internazionali. «La falsificazione dei dati è più facile con i certificati cartacei rispetto a un certificato digitale», dicono alla Iata. Con la graduale, ma ancora molto lenta, diffusione del vaccino, anche i certificati di vaccinazione potranno essere scaricati sul telefonino attraverso questa app.

Mancano criteri comuni

«Sia chiaro, non chiediamo che sia obbligatorio vaccinarsi per prendere un volo. Queste sono decisioni che spettano ai governi. Sarebbe importante stabilire dei criteri globali comuni e omogenei, sia per i certificati dei test sia per quelli dei vaccini, cosa che oggi purtroppo non riscontriamo», avverte de Juniac.

Singapore Airlines al via dal 15 marzo

«Singapore Airlines sarà la prima compagnia mondiale a sperimentare la piena soluzione dello Iata travel pass, comincerà con i passeggeri che viaggiano da Singapore a Londra dal 15 al 28 marzo», ha annunciato la Iata. La compagnia ha già lavorato nelle fasi iniziali della sperimentazione.