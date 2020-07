Aerei, voli raddoppiati dall’inizio di giugno. Ma il traffico è inferiore del 72% al 2019

Il crollo è stato del 90 per cento

Il traffico però è ancora molto lontano dai livelli precedenti alla chiusura per la pandemia. Il traffico è diminuito del 90% durante la fase di stop alla libertà di movimento. Secondo le analisi del sito di aviazione Oag, il totale dei voli di linea in vendita nei sistemi delle compagnie in Italia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha il seguente andamento: -48% in marzo, -85,6% in aprile, -83,3% in maggio.

Adesso il calo è del 72,4%

In giugno - sempre secondo Oag - il confronto sul 2019 è -91,3% per la settimana cominciata il primo del mese, -90,3% dall’8 al 14, -86,4% per la settimana dal 15 al 21, -84,1% dal 22 al 28, -72,4% dei voli in questa settimana, cominciata lunedì 29 giugno. Dunque un livello ancora molto basso.

I passeggeri sono pochi



L’altro aspetto da considerare sono i passeggeri, ancora molto scarsi. Non sono disponibili dati precisi sul coefficiente di riempimento degli aerei, detto «load factor». John Grant, capo analista di Oag, fa notare che il load factor di solito è proporzionale all’incremento della capacità, cioè dei voli moltiplicati per i posti. Dunque si può stimare che ci sia un incremento anche dei passeggeri, ma - osserva Grant - data la situazione eccezionale l’incremento è basso e al di sotto della media di un anno normale.

Il 90% dei posti vuoti

Qualche cifra sui passeggeri l’ha fornita Roberto Scaramella, partner della società di consulenza Oliver Wyman, in un videoconvegno internazionale organizzato il 18 giugno dallo Studio legale Pierallini insieme alla Luiss. Scaramella ha detto che in base a rilevazioni internazionali fatte da Oliver Wyman nel mese precedente c’erano stati in media il 10% dei voli rispetto allo stesso periodo del 2019. E il coefficiente medio di riempimento dei posti era il 10%, vale a dire che gli aerei in media erano per il 90% vuoti. Ogni settimana si registrava un aumento del 10% dei passeggeri rispetto alla precedente. Di questo passo, ci vorrebbero anni per tornare agli stessi livelli pre crisi.