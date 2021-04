Aerei, per Walsh (Iata) la metà dei piloti dovrebbero essere donne

I punti chiave Il consiglio di Walsh

Il piano Easyjet per arrivare al 20%

Almeno metà dei piloti di aereo potrebbero essere donne. È l’auspicio di Willie Walsh, il manager ed ex pilota irlandese che dall’inizio del mese è direttore generale della Iata, l’associazione mondiale del trasporto aereo, cui aderiscono circa 290 compagnie, che rappresentano l’82% del traffico aereo globale.

Il consiglio di Walsh

Nella prima uscita pubblica da quando ha assunto l’incarico, da Ginevra, Walsh ha detto: «Non credo che essere stato un pilota mia dia vantaggi particolari in questo ruolo. Probabilmente mi rende più concentrato nel prendere decisioni. Sono entrato in quest’industria 41-42 anni fa. Si è parlato di carenza di piloti, di eccesso di piloti. Sono tutti discorsi che abbiamo superato. Quello che mi sento di dire è di consigliare alle ragazze, alle giovani donne di considerare una carriera futura da pilota».

«Abbiamo bisogno di attrarre persone competenti. L’industria supererà la crisi causata dal Covid, ci vorrà un po’ di tempo, ma ritorneremo ai livelli di traffico che avevamo raggiunto nel 2019. Avere un mix di piloti 50% uomini e 50% donne è un qalcosa su cui l’industria deve lavorare», ha detto Walsh.

La carriera di Walsh

Il menager, nato nel 1961 a Dublino, ha cominciato a lavorare alla comapgnia Aer Lingus come pilota cadetto nel 1979. È stato amministratore delegato della stessa compagnia dal 2001 al 2005, poi di British Airways dal 2005 al 2011. Quindi è stato a capo di Iag, la holding creata con la combinazione societaria di British Airways e Iberia, controllate da Iag, della quale fanno parte oggi anche Aer Lingus e Vueling. Walsh ne è stato amministratore delegato fino a settembre 2020.

Solo il 5% dei piloti sono donne

Quante sono le donne pilota? Secondo statistiche internazionali le donne pilota sarebbero 7.409, il 5% del totale. Questi dati sono riferiti al 2018, elaborati dalla International Society of women airline pilots. L’incidenza cambia molto secondo le compagnie: si va dal 7,4% di piloti donne per l’americana United e dal 7% della tedesca Lufthansa all’1,5% di Emirates, la compagnia di Dubai. Ancora meno le donne piloti di Norwegian, solo l’uno per cento. Ecco la situazione di altre grandi compagnie: 5,9% per British Airways, 5,5% per Air Canada, 5,2% per Klm, 5% per JetBlue e easyJet, 4,5% per Delta.