Aereo si schianta su una palazzina tra Milano e San Donato Milanese

Un piccolo aereo privato è precipitato sopra un edificio a confine tra Milano e San Donato Milanese. Il velivolo era decollato da Linate e diretto a Olbia, in Sardegna. A bordo c’erano otto persone, compreso il pilota. L’aereo era un Pilatus, velivolo privato da dodici posti che ha avuto evidentemente un problema al decollo. L’edificio coinvolto sarebbe una palazzina dell’Atm in ristrutturazione adibita a uffici e parcheggio per autobus, per fortuna vuota al momento dell’impatto. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto del velivolo.

Immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001 (ironia della sorte: data del disastro di Linate), angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. Sul posto sono appena arrivati i vigili del fuoco e la polizia e i mezzi di soccorso. Il velivolo, alcune auto e la palazzina sono in fiamme.

