Aermont acquisisce Pirelli 10 e Monte Grappa 12 da Allianz e Innovazione 3 da Covivio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aermont Capital annuncia di aver acquistato – attraverso un fondo affiliato – tutte le quote di un fondo di investimento alternativo immobiliare italiano, proprietario di due immobili a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli 10 e viale Monte Grappa 12, da entità del gruppo Allianz. Contestualmente, è stato stipulato un accordo vincolante non condizionato per l’acquisizione di viale dell’Innovazione 3, adiacente a Pirelli 10, da Covivio Sa.

Kervis Sgr spa è stata incaricata di gestire il fondo, che sarà rinominato Fondo Innovazione.

L’NH hotel di via Monte Grappa

Pirelli 10 è un immobile ad uso uffici di 29mila mq attualmente vuoto. Innovazione 3 è un immobile ad uso uffici di 28mila mq parzialmente locato. Insieme, Pirelli 10 e Innovazione 3, compongono un intero isolato strategicamente posizionato nel cuore del quartiere Bicocca, un’area della città che negli ultimi anni ha attratto un rinnovato interesse da parte di tenant e investitori internazionali alla ricerca di una location consolidata a Milano.



Loading...

Kervis Sgr e Aermont hanno in programma di riqualificare gli immobili in uffici state-of-the-art, di grado A, con i più alti requisiti di Esg e sostenibilità.

Monte Grappa 12 è un hotel di 65 camere locato a NH Italia spa, situato a Porta Nuova, uno dei quartieri più vivaci e innovativi di Milano.

I dettagli finanziari non sono stati resi noti.