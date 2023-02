Aerodinamica e design: dall’Argentina alla Motor Valley emiliana

Quelle da cui vedo il lago: la camera da letto, dove ho anche posizionato il mio tavolo da disegno, e la spa. La mia casa ha 130 anni e ho messo a punto il progetto di ristrutturazione con mio figlio Leonardo, che mi ha aiutato anche a ripensare la nuova sede della Pagani. La ristrutturazione del mio attico milanese invece è stata fatta a quattro mani con lo studio dell'architetto Gabriele Buratti.

LA MUSICA CHE HO SCARICATO DI RECENTE

La mia app preferita è Spotify: ascolto musica continuamente, soprattutto latina, perché sa ispirarmi. In quest'ultimo periodo metto in loop Mi Bendición di Juan Luis Guerra, dall'album Asondeguerra.

L'album “Asondeguerra”, di Juan Luis Guerra.

IL PIÙ BEL REGALO CHE HO FATTO

Un libro per il compleanno di Gian Paolo Dallara, De divina proportione , un trattato di Luca Pacioli sulle applicazioni della sezione aurea, con 60 tavole illustrate da Leonardo, pubblicato per la prima volta nel 1509 a Venezia da Paganino Paganini. Il regalo è una copia anastatica, e un'altra l'ho presa per me. Alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, il mio museo preferito, ho avuto la possibilità di ammirare una delle due edizioni originali del trattato

“De divina proportione” (1509) di Luca Pacioli, con 60 tavole illustrate da Leonardo, qui nella versione edita da ABOCA (390 €).

E CHE HO RICEVUTO

Un vogatore con cui mi alleno per andare in canoa. Poi ci sono i regali che mi sono fatto da solo: il più bello è l'Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci, realizzato da Giunti Editore in sole mille copie e da tempo introvabile. Si tratta di un progetto unico, voluto dal presidente Pertini: è la riproduzione perfetta dell'opera completa di Leonardo.

Per tenersi in forma a casa, Skillrow è l'ultimo modello di vogatore proposto da TECHNOGYM (4.250 €).

LA MACCHINA CHE AVREI VOLUTO DISEGNARE

Le auto che ho voluto disegnare fortunatamente le ho disegnate. Esistono poi macchine meravigliose che amo, come la Lamborghini Miura, la Ferrari 275 GTB4, di cui possiedo il primo esemplare, la Mercedes 300SL Ali di Gabbiano, la Jaguar E-Type.

IL MIO ULTIMO PROGETTO

Utopia, che abbiamo appena presentato. Ma c'è un altro progetto su cui lavoro da anni, inedito.

SE NON VIVESSI A SAN CESARIO SUL PANARO, VIVREI…

A due metri da lì.

SE NON FACESSI CIÒ CHE FACCIO, VORREI ESSERE…

Un direttore d'orchestra. Ma anche uno studioso dell'anatomia umana, cosa che faccio già da autodidatta.