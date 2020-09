Aerodinamica record

L'elevata efficienza e le conseguenti lunghe autonomie sono merito della buona aerodinamica di Skoda Enyaq iV. Qualità che si rispecchia anche in un coefficiente cxa partire da 0,27, favorito da pneumatici dalla bassa resistenza al rotolamento. A richiesta è disponibile inoltre una pompa di calore per il riscaldamento e la climatizzazione dell'abitacolo. Un sistema con pompa di calore ad alta efficienza comprime il fluido refrigerante ad alta pressione, producendo un'energia termica che viene sfruttata per riscaldare l'aria fredda che scorre nel sistema. In questo modo si consumano dai 3ai4kWh/100 km in meno di energia della batteria per il riscaldamento ad alto voltaggio; questo significa che in inverno, a temperature fino a -25 °C, è possibile guadagnare fino al 30% di autonomia in più rispetto allo stesso modello privo di pompa di calore.