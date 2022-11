Aerodinamica top per Aiways U6

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La casa cinese Aiways amplia l’offerta con suv-coupé elettrico U6 che presenta un frontale inedito a tema “X Warrior Face” e un’autonomia fino a 405 km grazie al coefficiente aerodinamico di soli 0,248. Il nuovo modello a ruote alte presenta uno stile sportivo e muscoloso grazie anche agli ampi cerchi da 20” realizzati ad hoc per ottimizzare il flusso d’aria. Infatti, essendo un veicolo elettrico, i tecnici hanno prestato particolare attenzione alla riduzione delle resistenze aerodinamica raggiungendo un Cx pari a 0,248, uno dei più bassi del segmento. Per una gestione efficiente dell’energia motrice sono stati introdotti alcuni dettagli, come i deflettori dell’aria ai margini esterni del veicolo, le maniglie delle porte a filo carrozzeria, le minigonne laterali e lo spoiler posteriore integrato. Aiways è importato in Italia dal gruppo Koelliker.