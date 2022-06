Aeronautica, biocombustibile nei jet militari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Biocombustibile nei jet militari. La nuova frontiera del combustibile aereo passa anche per il biofuel. La sperimentazione è già iniziata e vede partecipare, oltre all'Aeronautica, l'Enea e il Cnr. I test, in cui è stato impiegato il Biocombustibile in una percentuale sino al 25 per cento, sono stati effettuati nella Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare su un caccia Amx da piloti e personale specializzato dell'Aeronautica Militare, appartenenti al Reparto Sperimentale di Volo e al Reparto Tecnologie dei Materiali Aeronautici e Spaziali.

I precedenti

«L'utilizzo di una percentuale di biofuel avviene già nel trasporto aereo civile - premette Gabriele Zanini, Responsabile progetto e responsabile per la riduzione rischi naturali antropici dell'Enea - però questo è il primo esperimento e studio che va a interessare il settore militare». Il tutto nell'ambito di un percorso che avviato da tempo e rallentato dall'emergenza Covid. «Il progetto è iniziato nel 2017 ed è finito nel 2019 - aggiunge il ricercatore- lo scorso 9 giugno c'è stato il test finale». In mezzo un lavoro che ha permesso di arrivare alla preparazione di quello che è stato definito il «micro lotto di miscela di biocarburante» utilizzato per rifornire l'Amx durante le prove.

I dati a disposizione

Nel corso dell'esperimento sono state misurate le interazioni delle emissioni del jet alimentato in parte con biocombustibile. «La sperimentazione in campo ci ha permesso di analizzare gli inquinanti associati a un combustibile tradizionale e a un biocarburante - aggiunge il responsabile dell'Enea -. Abbiamo misurato le emissioni del jet vincolato che simulava una rampa di decollo e abbiamo appurato che esponendo delle cellule epiteliali del tessuto polmonare al flusso di emissioni del motore non ci sono alterazioni significative».

L’obiettivo

Un esperimento che, come sottolineano i promotori «rappresenta una pietra militare nel percorso verso la transizione ecologica in ambito». O quello che è stato definito «un tassello di primaria importanza nel più ampio percorso che l'Aeronautica Militare ha intrapreso e sta supportando nella ricerca e implementazione di soluzioni efficaci per lo svolgimento dei compiti istituzionali in un contesto globale sempre più sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento e della sicurezza energetica e della cosiddetta resilienza capacitiva».