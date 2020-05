Aeronautica, certificato l’addestratore M-345 di Leonardo Il velivolo può essere commercializzato sui mercati internazionali. La Difesa ne ha comprati 18, sostituirà gli Mb-339 delle Frecce tricolori di Gianni Dragoni

La direzione armamenti aeronautici del ministero della Difesa ha rilasciato la certificazione iniziale dell’aereo da addestramento M-345 di Leonardo. La società ha annunciato che può cominciare la commercializzazione del velivolo sui mercati internazionali per l’export. L’M-345 è il piccolo addestratore basico per insegnare a volare ai piloti dei caccia, più economico dell’addestratore avanzato M-346 di Leonardo.

Derivato dell’S-211 Siai Marchetti

Il velivolo è stato progettato sulla base del vecchio S-211 dell’ex Siai Marchetti, una storica azienda aeronautica italiana scomparsa. L’Aermacchi, poi assorbita da Finmeccanica (ora Leonardo) aveva sviluppato il velivolo con la sigla M-311, poi ribattezzato M-345, per integrarlo come famiglia con l’addestratore M-346, che però ha caratteristiche molto diverse.

Aereo low cost

L’M-345 ha un solo motore a getto, di produzione americana (Williams), questo consente costi di esercizio più bassi rispetto all’M-346, le cui vendite si sono molto ridotte negli ultimi anni. Il gruppo Leonardo spera con l’M-345 di conquistare nuovi clienti e di dare lavoro alle linee di produzione di Venegono Superiore dell’ex Aermacchi. Il velivolo è in concorrenza con altri produttori mondiali soprattutto low cost.

I paesi interessati

L’M-345 è stato ordinato dall’Aeronautica militare, che in due tranche ha comprato 18 velivoli. Non c’è ancora stata l’entrata in servizio, che dovrebbe avvenire a breve, dice Leonardo. Questo velivolo sostituirà gli Mb-339 usati dalle Frecce tricolori e verrà usato nella scuola di volo dell’Aeronautica di Galatina (Lecce), nell’ambito del progetto International flight training school insieme a Leonardo. Dell’Mb-339 sono stati venduti circa 300 esemplari. Secondo Leonardo tra i paesi interessati all’M-345 ci sono Slovacchia, Cile, Canada, Romania, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti.

