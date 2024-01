Aeroporti, Bologna sfiora 10 milioni di passeggeri. Cresce a due cifre e supera il livello pre pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2023 l’aeroporto di Bologna ha superato i livelli di traffico prepandemia e ha registrato il miglior anno della propria storia, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri. Nella classifica delle destinazioni “più volate” nel 2023 ci sono Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti (come anche nel 2022).

Lo scalo Marconi si lascia alle spalle un anno con 9.960.205 passeggeri, in crescita del 17,4% sul 2022 e del 6% sul 2019. Dopo un inizio anno ancora “tiepido”, con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, da maggio è cominciata una vera e propria inversione di tendenza, con il dato progressivo dei passeggeri in campo positivo (+0,5%) anche rispetto all’ultimo anno senza Covid.

Il picco mensile c’è stato in estate, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre ed un incremento sui dati del 2019 che è andato via via crescendo. In luglio, per la prima volta, l’aeroporto di Bologna ha superato la soglia del milione di passeggeri, con il dato record di 1.069.874, miglior mese di sempre.

La giornata più trafficata è stata domenica 16 luglio 2023, con 40.535 passeggeri tra arrivi e partenze.

Dall’analisi dei dati complessivi, nel 2023 i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.438.699, in crescita del 10% sul 2022 e del 24,6% sul 2019, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 7.521.506, in aumento del 20% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019.