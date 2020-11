Aeroporti, consegne, retail: Piaggio sigla tre accordi per testare il robot Gita Il robot è già in vendita negli Stati Uniti: segue la persona che lo sta utilizzando e può trasportare fino a 20kg. Ha un’autonomia di 4 ore di A.Lar.

L’Aeroporto internazionale di Cincinnati, uno dei principali hub del Kentuchy, Delivery Co-op, società specializzata nella consegna dell’ultimo miglio di prodotti alimentari nella città di Lexington, sempre in Kentucky e Doğan Trend Automotive, parte del Gruppo Doğan, holding con sede a Istanbul hanno “assunto” il robot Gita prodotto da Piaggio Fast Forward, la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro.

I programmi pilota siglati da Pff con i tre partner internazionali avranno lo scopo di testare sul campo applicazioni del robot Gita, un disositivo capace di trasportare beni e prodotti in modo autonomo e intelligente. Dopo il lancio sul mercato consumer statunitense, con gli accordi annunciati oggi Piaggio Fast Forward guarda a nuove opportunità di integrazione della robotica nel settore business to business, con l’obiettivo di migliorare e rendere più efficiente la mobilità di lavoratori e utenti in numerosi contesti, sia in ambienti chiusi sia aperti.

Michele Colaninno: «Robot e umani insieme per un futuro migliore»

«Queste ulteriori sperimentazioni sono la testimonianza dell’entusiasmo e dell’interesse suscitati da Gita: strumento del futuro, al crocevia tra nuovo urbanesimo, sviluppo della robotica al servizio dell’uomo, e rivoluzione della mobilità umana», ha dichiarato Michele Colaninno, fondatore e presidente di Piaggio Fast Forward, aggiungendo che «i robot sono sempre più parte integrante delle nostre vite, sono prodotti con cui si vuole interagire sia per uso personale sia come dispositivi di assistenza in uffici, centri commerciali o zone residenziali. Questa tendenza conferma la nostra visione: robot e uomini devono cooperare per costruire una relazione che rafforzi entrambi, così da rendere possibile un futuro migliore».

Nuove applicazioni per viaggiatori e turisti

Con oltre 7 milioni di passeggeri annui, l’Aeroporto Internazionale di Cincinnati è noto per adottare le tecnologie maggiormente all’avanguardia nel settore aeroportuale. Gita sarà impiegato per agevolare i servizi di concierge contactless e digitali per i viaggiatori e per fornire supporto in attività quali la movimentazione di bagagli e merci. Delivery Co-op impiegherà il robot-facchino per consegne dell’ultimo miglio sicure e senza contatto. Infine, Doğan Trend Automotive testerà Gita in un centro commerciale e al waterfront del porto turistico di Istanbul, dove satrà messo a disposizione dei clienti e del personale per facilitare le operazioni di trasporto e lo spostamento di merce acquistata o degli effetti personali.

Gita, il robot che segue il suo proprietario

Gita è un robot per il trasporto di cose della tipologia “follow me”, segue cioè la persona che lo sta utilizzando, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.