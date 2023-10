Aeroporti, per i 15mila handlers arriva un aumento di 260 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel trasporto aereo arriva un nuovo rinnovo contrattuale. È stata infatti raggiunta l’intesa tra Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che ha previsto un significativo miglioramento sia nella parte normativa che in quella economica ed è arrivata a quasi sette anni dalla scadenza del contratto, dopo un negoziato in cui non sono mancate rotture e scioperi (tre quelli nazionali, oltre alle numerose assemblee ed attivi nei maggiori aeroporti italiani con tutti i disagi che ne sono conseguiti).

L’aumento economico di 260 euro

Il nuovo contratto prevede per la parte economica, nell’arco della durata contrattuale, un incremento del trattamento complessivo di 260 euro medi al IV livello che verranno erogati in 3 tranches: 140 euro di aumenti tabellari e 75 euro di aumento dell’indennità di presenza erogata anche nelle giornate di ferie. A questo si aggiunge anche il miglioramento del contributo per la previdenza complementare, la copertura sanitaria integrativa e l’aggiornamento della base di calcolo di tutte le voci che generano maggiorazioni. Prevista anche una una tantum di mille euro che potranno essere fruiti in beni e servizi di welfare, lievitando così a 1.150 euro.

Loading...

Migliorano previdenza e sanità integrative

Per la parte normativa è stata rigettata ogni richiesta di modifica peggiorativa sulla flessibilità e sono stati introdotti miglioramenti sul calcolo delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, sulle ore di Rol (riduzione orario di lavoro), sul comporto della malattia, sull’istituto dell’infortunio, sul ticket restaurant, sulla clausola sociale, sull’istituto dell’infortunio e sul tema della protezione dei lavoratori dalle aggressioni. Inoltre viene inserita per la prima volta nel contratto l’assistenza sanitaria integrativa con premio di almeno 120 euro annui a carico delle aziende e aumentata la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare dello 0.5%.