Aeroporti, Istanbul primo in Europa supera Parigi e Heathrow. Arretrano Fiumicino e Malpensa

Fiumicino e Malpensa

Nei dati europei del traffico perdono posizioni anche i principali scali italiani. Roma Fiumicino scende dall’undicesimo posto del 2019 al 17mo nei primi undici mesi del 2020, con 9,48 milioni di passeggeri , -76,6%, uno dei crolli maggiori tra i primi 30 aeroporti. In percentuale, fra i primi trenta europei sono andati peggio solo Dublino (-77,7% a 7,3 milioni), che precipita dal 14mo al 23mo posto e Gatwick, come visto sopra. Milano Malpensa arretra dal 22mo al 25mo posto, con 7,02 milioni (-73,8%).

Perché cambia la classifica degli italiani

Solo Fiumicino e Malpensa sono fra i primi 30. Per trovare un altro italiano bisogna andare al 49mo posto, Bergamo, con 3,696 milioni di passeggeri (-71%). Cambia la classifica degli altri scali italiani. Tutti perdono traffico, ma alcuni meno degli altri. Gli scali che prima della pandemia avevano più voli internazionali e intercontinentali sono i più colpiti, perché in questi settori c’è stato il crollo maggiore del traffico, a causa delle restrizioni di viaggio, come le quarantene o la chiusura delle frontiere. I dati di Aci Europe sui passeggeri negli aeroporti italiani al 30 novembre in diversi casi indicano qualche migliaio di teste in meno rispetto agli ultimi dati pubblicati da Assaeroporti, ma la sostanza non cambia.

Catania supera Venezia e Napoli

Quindi c’è Catania, 52mo in Europa, 3,49 milioni di passeggeri (-63,4%). Catania ha superato Venezia e Napoli, che nella classifica dell’intero 2019 erano davanti. Nei primi 11 mesi del 2020 Venezia è 63mo in Euroa, con 2,71 milioni (-75%), seguito a un’incollatura da Napoli, con 2,707 milioni (-73,3%).

Palermo scavalca Bologna

Quindi Palermo, 66mo, con 2,586 milioni (-60,4%). L’aeroporto del capoluogo siciliano scavalca Bologna, più esposto al traffico internazionale e quindi più colpito dal Coronavirus, 71mo in Europa con 2,137 milioni di passeggeri (-72,3%). Poi c’è Milano Linate, che è stato chiuso alcuni mesi, 81mo con 2,1 milioni di passeggeri (-63,5% rispetto al 2019, durante il quale era stato chiuso tre mesi, da fine luglio a fine ototbre).

Cagliari davanti a Bari

Nei dati fino al 30 novembre il decimo aeroporto italiano è Cagliari, 91mo in Europa, con 1,698 milioni di passeggeri (-61,8%). Anche il capoluogo sardo guadagna posizioni. Nella classifica dell’intero 2019 era 12mo in Italia, dietro Bari e Ciampino, che invece lo seguono secondo i dati al 30 novembre 2020: Bari ha 1,648 milioni (-68,1%) ed è 94mo in Europa, Ciampino con 1,586 milioni (-70,7%) è 96mo.