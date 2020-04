«Aeroporti, ricavi giù di 1,6 miliardi. Urge un piano di aiuto del Governo» Il presidente Assaeroporti, Fabrizio Palenzona: «Nel 2020 perderemo circa 130 milioni di passeggeri» - «Ammortizzatori sociali, fondo di solidarietà, oneri fiscali: ecco le proposte» di Alessandro Graziani

(IMAGOECONOMICA)

5' di lettura

La pandemia da Coronavirus ha sostanzialmente azzerato il traffico aereo nel nostro Paese, gettando l’intero settore in una situazione di estrema difficoltà. Gli aeroporti italiani, che hanno chiuso il 2019 con oltre 193 milioni di passeggeri e che avevano stimato per il 2020 il superamento dei 200 milioni di passeggeri, stanno fronteggiando uno scenario di crisi senza precedenti la cui durata è incerta, ma i cui effetti saranno prevedibilmente duraturi. Sulla gravità della situazione del settore e sui possibili rimedi, parla il presidente di Assaeroporti Fabrizio Palenzona.

I provvedimenti che hanno determinato la temporanea chiusura delle attività produttive nel nostro Paese hanno influito sulla mobilità di passeggeri e merci. Qual è la situazione attuale negli aeroporti italiani?

Mi faccia innanzitutto esprimere un profondo ringraziamento a tutti gli operatori aeroportuali che in questo periodo, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile, si sono impegnati per garantire la continuità del servizio di trasporto aereo, in un contesto molto difficile ed in continua evoluzione. È evidente che gli aeroporti stanno vivendo una situazione di grande criticità. Il traffico, nel giro di poche settimane, si è sostanzialmente azzerato. Lo scorso 12 marzo il Ministro dei Trasporti ha limitato il traffico aereo ai servizi minimi essenziali e ha concentrato l’operatività soltanto su 18 aeroporti situati lungo tutta la penisola - attualmente anche su questi scali il traffico è pressoché inesistente, ma l’infrastruttura è aperta ed operativa e continua a svolgere il servizio di trasporto pubblico. Le prime cifre parlano chiaro. Si stima per l’anno in corso una perdita di circa 130 milioni di passeggeri. Si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all’anno precedente; per oltre il 90% del personale delle società di gestione è stata attivata o le aziende sono in procinto di attivare la cassa integrazione; i gestori aeroportuali devono comunque sostenere costi di struttura incomprimibili pari al 60% - 80% degli oneri totali, a fronte di entrate sostanzialmente nulle. Una situazione che determinerà a breve per molte società di gestione significativi problemi di liquidità per il superamento dei quali dovranno essere adottati idonei e urgenti provvedimenti governativi.

Quali provvedimenti chiedete al Governo a supporto del settore aeroportuale?

Proprio la scorsa settimana abbiamo inviato al Ministro De Micheli un corposo documento nel quale abbiamo inserito una serie di proposte, sia per il breve che per il medio periodo, per garantire la sopravvivenza e la ripresa del trasporto aereo. In primo luogo abbiamo richiesto di poter semplificare il ricorso agli ammortizzatori sociali, invocando procedure più rapide per il relativo accesso. In secondo luogo abbiamo evidenziato la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e di assicurare che tutti i soggetti della filiera possano beneficiare delle prestazioni integrative erogate dal Fondo. Abbiamo fortemente ribadito che le nuove misure non dovranno beneficiare solo alcuni attori della filiera a discapito di altri: mi riferisco, ad esempio, alla richiesta delle compagnie aeree di ridurre i diritti aeroportuali, avanzata anche a livello europeo e fortemente contestata anche in tale sede.