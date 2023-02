Aeroporti di Roma lancia ADR Ventures, un veicolo per sostenere le start up

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una nuova iniziativa, inedita nel settore del trasporto aereo italiano, finalizzata a finanziare lo sviluppo di progetti in settori a elevato potenziale di innovazione. Nasce con questo obiettivo ADR Ventures, il nuovo veicolo societario creato da Aeroporti di Roma per l’avvio delle attività di Corporate Venture Capital.

La nuova società, in sinergia con i bisogni operativi e strategici dell’aeroporto, avrà anche il compito di operare come motore di sviluppo di imprenditoria giovanile, per dare supporto alle start up più virtuose e con maggiore prospettiva, accompagnandole nell’integrazione con il business e nella gestione dei processi di investimento, accelerando il loro processo di crescita aziendale e di commercializzazione della soluzione innovativa ideata.

«La creazione di ADR Ventures – spiega Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – conferma la solidità della strategia ADR di Open Innovation e la determinazione a fare la nostra parte per assicurare lo sviluppo di un ecosistema avanzato per l'innovazione del settore». La nuova iniziativa segue il recente lancio dell’acceleratore di start-up qui a Fiumicino, la cui prima «call for ideas» ha dato risultati positivi, proprio per ingaggiare start up con elevato potenziale, assicurare loro supporto e investire nei progetti a maggior potenziale.

ADR Ventures sarà uno strumento in più per aiutare le nuove start up che avranno l’opportunità di lavorare ai loro progetti direttamente dall’Innovation Hub di Aeroporti di Roma, il primo acceleratore industriale nel cuore di uno scalo aeroportuale, con caratteristiche uniche in Europa e con un taglio internazionale, inaugurato lo scorso ottobre presso il Terminal 1 di Fiumicino; un ecosistema di circa 650 mq dedicato a creare nuove sinergie, con la mission di generare valore individuando gli startupper del futuro che contribuiranno a sviluppare soluzioni in grado di ridefinire i paradigmi dell’industria.

Tra gli obiettivi della nuova società ci saranno anche quelli di gestire gli investimenti nel capitale delle start up attraverso due diligence, il monitoraggio delle società nelle quali sono stati previsti investimenti, l'individuazione tramite scouting dedicato di potenziali società target, caratterizzate da prospettive di crescita e funzionali alla realizzazione di nuovi servizi e soluzioni per costruire, insieme ad Aeroporti di Roma, l’aeroporto del futuro.