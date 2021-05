Aeroporti, da Sea (Milano) e Bologna una spinta verso la transizione

2' di lettura

L’industria aeronautica sta vivendo una transizione che punta all’eliminazione delle emissioni di carbonio degli aerei e degli aeroporti entro il 2050. E anche in un anno difficile come il 2020, con volumi di traffico crollati a causa della pandemia globale, non si è fermato l’impegno di Sea (il gestore milanese di Linate e Malpensa) e dell’Aeroporto Marconi di Bologna per lo sviluppo sostenibile e la riduzione dell’impatto ambientale.

Entrambe sono Leader della sostenibilità 2021, nella lista del Sole 24 Ore e di Statista. «Il nostro impegno nasce da lontano - spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea -. L’associazione europea degli aeroporti Aci Europe ha avviato Aca (Airport carbon accreditation), un programma di certificazione ambientale al quale gli aeroporti di Milano sono stati tra i primi ad aderire, circa 10 anni fa, raggiungendo il livello più alto (carbon neutrality). Quest’anno è stato aggiunto un ulteriore livello e, entro fine anno, saremo anche accreditati rispetto a quest’ultimo. L’impegno più recente sottoscritto da Sea è la firma di un accordo con il parco del Ticino. L’aeroporto di Malpensa è sito proprio in questo parco, perciò tutelare la biodiversità rappresentata e tutelata da questa associazione, ci sembra un impegno necessario da parte di Sea. Lo sviluppo sostenibile di Malpensa terrà conto degli equilibri dell’ecosistema del parco del Ticino».

Armando Brunini, amministratore delegato di Sea (Linate e Malpensa)

Sea, attraverso la società controllata Sea Energia, è autonoma nella produzione dell’energia elettrica. Dice ancora Brunini: «Per la mobilità a terra, il nostro obiettivo è andare verso l’elettrico nel breve periodo e successivamente verso l’alimentazione a idrogeno nel medio e lungo periodo».

Quanto allo scalo emiliano, nel 2020, Aeroporto di Bologna ha ridotto del 18% le proprie emissioni totali di CO2 e ha compensato al 50% le emissioni prodotte dalla combustione del gas naturale consumato, tramite il sostegno economico a progetti internazionali di riduzione o assorbimento dei gas a effetto serra. In tema di energia pulita, nel 2020 la società ha utilizzato al 100% elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Con riferimento alle emissioni rumorose, già dal 1992 l’Aeroporto di Bologna si è dotato di un sistema di monitoraggio acustico che attualmente consta di sette centraline fonometriche e che è sottoposto a controlli periodici. Negli anni sono state adottate specifiche procedure antirumore volte a limitare il sorvolo delle aree residenziali, con restrizioni operative durante le ore notturne.