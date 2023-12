Aeroporto Bologna continua a crescere, 10 milioni di passeggeri a fine 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna punta ad archiviare il 2023 con quasi 10 milioni di passeggeri, confermando di essersi lasciato definitivamente alle spalle la crisi che il settore aeroportuale ha vissuto con la pandemia da Covid-19. «Chiuderemo con poco più d 9,9 milioni di passeggeri. Una crescita del 5% rispetto all’andamento del 2019», ha detto l'ad del gestore aeroportuale del Guglielmo Marconi, Nazareno Ventola, in una intervista a Radiocor. «Abbiamo superato l’andamento del 2019 che per noi è stato l’anno dei record sul fronte passeggeri. Ci sono stati dei mesi, soprattutto quelli centrali dell’anno, dove abbiamo registrato un milione di passeggeri in un mese, parlo in particolare di luglio e agosto. E’ stato un anno soddisfacente. Stiamo consolidando in maniera definitiva una ripresa che è andata ben oltre le attese dell’inizio dell’anno rispetto al 2019, anno del pre covid», ha aggiunto.

Prospettive rosee anche per il 2024

Per il prossimo anno, ha aggiunto il top manager, «prevediamo un andamento in linea con il traffico del 2023. Non so se riusciremo a fare qualcosa di meglio, dipende molto da quello che sarà l’impatto dei lavori che faremo nell’aerostazione in alcuni sottosistemi e se potranno comportare impatti sull’operatività. Tendenzialmente ci aspettiamo di confermare in numeri del 2023». Sotto il profilo dell'azionariato, il Marconi è uno dei pochi scali che vede ancora una forte presenza del pubblico nella propria compagine azionaria. «E' un caso virtuoso di una collaborazione eccellente tra pubblico e privato», ha detto ancora Ventola, ricordando che la «Camera di Commercio di Bologna è il primo socio; ma la presenza di due gruppi nell’azionariato è un elemento di stabilità, di continuità e collaborazione con il pubblico. La relazione che si è sviluppata credo sia un esempio virtuoso e positivo perchè le scelte che vengono portate avanti sono sempre prese nell’interesse dell’azienda e dei soci in modo armonico tra pubblico e privato».

Loading...

Al via un piano di investimenti quinquennale per 216 milioni

Per il quinquennio 2023-2027, Aeroporto Bologna ha dato il via ad un piano di investimenti da 216 milioni di euro, di cui circa 30 milioni già spesi nel corso del 2023. Nel dettaglio Ventola ha spiegato come parte di queste risorse verranno destinate alla sostenibilità ambientale. «Oltre agli interventi che rientrano nelle prescrizioni ambientali inserite nel nostro Master Plan, realizzeremo anche interventi di efficientamento energetico e la realizzazione di impianti fotovoltaici. Un primo lotto sarà completato entro tre anni e poi i successivi lotti negli anni a venire. L’obiettivo è arrivare a coprire il 50% del fabbisogno elettrico complessivo del nostro aeroporto attraverso queste fonti energetiche». Il piano prevede una serie di lavori di sviluppo infrastrutturale per migliorare la gestione di alcune aree del Terminal, a supporto del traffico passeggeri e merci. Tra questi rientra «l'ampliamento della sala Imbarchi Schengen, la viabilità e parcheggi: è partito un cantiere a novembre per un parcheggio multipiano; a fine cantiere previsto a fine 2025, porterà ad un aumento di circa 2200 posti auto. C'è poi l'intervento sulla parte esterna dello scalo e quindi sulla pista e i parcheggi degli aeromobili, con un incremento di 42 mila metri quadri come area di movimenti per gli aeromobili che corrisponde a 7 campi da calcio. E’ quasi completato e verrà collaudato all’inizio del 2024. Infine c’è la riqualifica dell’area cargo che è quasi completato. Il 2024 e il 2025 saranno anni importanti per lo sviluppo dell'aeroporto», ha concluso il ceo.