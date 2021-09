Maltempo: riprende operatività aeroporto Malpensa dopo stop per nubifragio

1' di lettura

È stato riaperto l’aeroporto di Malpensa. Lo scalo è stato chiuso a causa del nubifragio che ha investito il Nord della Lombardia, dalle 19 alle 21:15. Le forti piogge avevano completamente allagato le piste, colpendo soprattutto la zona esterna del Terminal 1. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per ripristinare l’operatività, inizialmente prevista per le 23 e arrivata in anticipo rispetto alle attese.

Vigili del fuoco salvano 10 persone, problemi alla dogana extra-Schengen

Dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto, nel perimetro esterno dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese), a causa di allagamenti causati dal nubifragio. Al lavoro ci sono gli specialisti del soccorso fluviale, impiegati anche nella zona Cargo, dove circa venti persone sono state evacuate con gommoni da Rafting. Diversi i problemi alla dogana extra Shengen dello scalo aeroportuale che, dopo essere stata chiusa, è stata in questi minuti parzialmente riaperta per far sbarcare i passeggeri di un volo appena atterrato. Tre aerei sono invece stati dirottati verso altri scali.

Loading...