Aerospazio nella bufera

(Ansa/Ap)

Ancora il 12 dicembre 2016, Trump criticò il competitor di Boeing, Lockheed Martin per il programma del caccia F-35: “I costi sono fuori controllo. Miliardi di dollari potrebbero essere risparmiati e utilizzati dai nostri militari per altri acquisti”. Il tweet impattò su tutti i titoli del settore aerospaziale. Le azioni Lockheed Martin persero il 4%, per un valore stimato di 4 miliardi, per poi chiudere la seduta con un -2%. Le azioni di Boeing guadagnarono. Le azioni General Dynamics ebbero un calo del 2,8%.