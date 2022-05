Aerospazio, eccellenze crescono. «Ora un ecosistema distrettuale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarcedo, paese di cinquemila abitanti nel vicentino, può sembrare un luogo improbabile per un’azienda della new space economy.

Eppure qui ha sede Officina Stellare, quotata in borsa, una cinquantina di dipendenti, una produzione per un valore di 9,5 milioni. «Siamo nati nel 2009 come società per la commercializzazione di prodotti per uso astronomico – dice Giovanni Dal Lago, cofondatore e ad di Officina Stellare –. Negli anni ci siamo evoluti, spostandoci dal mercato non-professionale a quello più sofisticato, e non commercializzando più prodotti comprati all’estero, ma realizzando internamente telescopi che poi vendiamo in tutto il mondo».

Se esistesse un G20 dello spazio, l’Italia ne farebbe senz’altro parte. La space economy sta decollando, e al nord come al sud ci sono distretti spaziali forti, ad esempio in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia. Il Nordest è un po’ più indietro, ma realtà d’eccellenza come Officina Stellare stanno aiutando questo territorio così operoso a colmare il gap. E in ogni caso, ricorda Dal Lago, «il Nordest ormai si sta muovendo deciso, anche grazie ad Air - Aerospace Innovation and Research: una rete regionale che riunisce le aziende per fare massa critica e valorizzare le competenze presenti in loco». Oggi Officina Stellare opera in tre settori: aerospazio, difesa, ricerca scientifica. «Ci concentriamo sulla produzione di sistemi optomeccanici (e cioè telescopi che vanno montati sui satelliti), di strumenti per la comunicazione ottica, di strumenti per la sorveglianza spaziale» dice Dal Lago nello stile asciutto tipico di tanti imprenditori vicentini.

Officina Stellare controlla anche due spin-off: uno è del Cnr e fa ottiche adattative, l’altro è dell’Università di Padova e opera nella crittografia e nella comunicazione quantistiche. Tanto dinamismo consente all’azienda di attirare cervelli dall’estero. «Abbiamo persone che sono rientrate dallo UK, dai Paesi Bassi, dove c’è lo European Space Research and Technology Centre dell’ESA, persino dal Giappone» dice Dal Lago, che aggiunge: «Stiamo crescendo, cerchiamo quindici persone: ingegneri aerospaziali e non solo».

Molto dinamica è anche la Picosats, Pmi innovativa triestina «specializzata nello sviluppo di sistemi di telecomunicazione molto performanti e miniaturizzati, per applicazioni satellitari» spiega Arianna Cagliari, responsabile dello sviluppo business di 27 anni che la sera studia per prendersi la seconda laurea, in ingegneria. «Il nostro prodotto principale è Radiosat, ricetrasmettitore operante in banda Ka sviluppato con il supporto dell’Esa», dice.