Aerospazio, l’Italia è in prima linea

I problemi sono ben noti e, per andare oltre nell’economia dello spazio, occorrerà risolverli, anche in vista dello scottante problema dei diritti di sfruttamento o proprietà, che già diversi Stati hanno unilateralmente alterato rispetto alla legislazione stabilita negli anni 60, come Usa, Lussemburgo ed Emirati Arabi. I problemi sono quindi parecchi, ma altrettanto importanti sono le opportunità in questo campo.

Italia a filiera completa

Per il nostro Paese potrebbe essere un momento molto favorevole, se si riuscirà a stabilire una governance chiara e stabile, che negli ultimi anni è mancata.

L’Italia infatti ha la filiera completa del settore spaziale: dalla costruzione e operazione di razzi vettori, alla costruzione di satelliti, acquisizione di dati dallo spazio e gestione di immagini e big data.

Accanto alle grandi imprese del settore, come Thales Alenia Space e Telespazio, entrambe partecipate da Leonardo, esistono comunque comparti specializzati in cui fioriscono imprese piccole o medie che crescono anche in altri settori. Si può fare l’esempio di D-Orbit, nata per tentare di diminuire, se non risolvere, il problema dei detriti spaziali e ora presente a livello internazionale nel campo della logistica spaziale, in notevole espansione.

Il 92% dell’export da 5 distretti

Le potenzialità del settore italiano, che esporta il 7% della produzione, quarto posto dopo Usa, Francia e Germania, è chiara anche al settore finanziario nazionale: «L’aerospazio è uno dei settori dell’economia in cui l’Italia può ambire a una leadership a livello mondiale. Dal nostro osservatorio sui cinque poli aerospaziali regionali identificati e monitorati dalla Direzione Studi e Ricerche nell’ambito dei distretti industriali, rileviamo che il 92% dell’export italiano del settore è generato dalle imprese dislocate nei cinque poli regionali in Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia e Campania con realtà di dimensioni medie in crescita» afferma Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.