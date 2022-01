Aerospazio, ordine da 100 milioni da Israele per la Laer di Benevento

... ma ora si apre un nuovo scenario

Dopo la partnership con l’azienda israeliana lo scenario è mutato. «Oggi - aggiunge Esposito - possiamo assorbire il personale in cassa e avviare assunzioni. Soprattutto di profili manageriali da coinvolgere sin da subito nella fase di progettazione». «Grazie a questa acquisizione – continua Esposito – Laer vola oltre la pandemia e si conferma azienda di riferimento per il mondo della subfornitura aeronautica non solo in Italia ma nel mondo. La commessa è per noi molto importante in quanto rappresenta l’apertura del rapporto con la principale industria aeronautica di Israele, e ci consente di contribuire allo sviluppo del territorio con una notevole ricaduta industriale. Questo ci rende molto orgogliosi. La resilienza che abbiamo dimostrato, in un momento buio per il nostro settore, e le giuste scelte strategiche messe in campo, sono state premiate».

Laer è presente, oltre che ad Airola, anche ad Acerra dove produce parti di aerei in materiale composito e ad Albenga (provincia di Savona) con la controllata Laer H, che nel 2014 ha rilevato un ramo d’azienda di Piaggio Aero.