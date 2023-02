Aerospazio in primo piano al Salone A&T di Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono le filiere produttive dell’automotive, dell’aerospace e della meccatronica le protagoniste della 17ma edizione della Fiera Internazionale A&T – Automation & Testing in programma dal 22 al 24 febbraio prossimi all’Oval Lingotto di Torino. Aziende e imprenditori avranno a disposizione un programma incentrato sull’applicazione delle tecnologie più innovative nel settore manifatturiero, al centro della transizione digitale stimolata anche dai progetti del Pnrr.

Il tema dell’innovazione tecnologica dunque resta il focus di questo appuntamento annuale con l’automazione. «Le risorse del Pnrr saranno importanti – sottolinea Luciano Malgaroli, fondatore e ceo della Fiera A&T di Torino – per sostenere la trasformazione soprattutto delle grandi imprese. Ma serve attenzione alle realtà di piccole e medie dimensioni. Il piano di aiuti previsti per Industria 4.0 non è stato di fatto riconfermato ma credo che uno strumento a sostegno degli investimenti in beni strumentali resti assolutamente necessario».

Importante per l’edizione del 2023 anche il tema della formazione, per adeguare le competenze ai nuovi modelli industriali e di business che si stanno diffondendo.

Uno spazio all’interno della Fiera A&T sarà in particolare dedicato al settore dell’aerospazio – comparto in forte sviluppo in Italia – con due tavole rotonde, la prima dedicata alle filiere – Pmi e big player a confronto – e la seconda invece incentrata sulla rete dei distretti aerospaziali italiani. Tra gli eventi principali inseriti nel programma, ci sarà il convegno di apertura, con la presentazione dei dati di ricerca dell’Osservatorio Innovazione digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano che offrirà un aggiornamento proprio sul grado di digitalizzazione delle aziende italiane e sull’integrazione, nell’ambito dei processi produttivi, delle tecnologie digitali. In calendario infine ci saranno appuntamenti poi ci sono una serie di tavoli dedicati alle potenzialità della robotica e all’affermazione di tecnologie come l’Additive Manufacturing.

All’Oval del Lingotto saranno presenti oltre 400 espositori, provenienti da tutta Italia e saranno più di 80 gli appuntamenti in calendario nei tre giorni di manifestazione, tra grandi eventi, convegni e sessioni specialistiche. L’evento di chiusura avrà come protagonisti gli European Digital Innovation Hub con il progetto Expand che vede coinvolte la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta. Sarà il primo momento pubblico di presentazione del progetto premiato dallUe per sostenere Pmi e micro imprese nei processi di trasferimento tecnologico in due ambiti: Artificial Intelligence e Cybersecurity.