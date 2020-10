Aerospazio, robotica ed economia circolare: 119 startup italiane in partenza per dieci acceleratori esteri Previsto un periodo di incubazione di otto settimane all’estero. Lì perfezioneranno know-how gestionale e tecniche di mercato per competere sullo scenario economico internazionale di N.Co.

Aerospazio, robotica ed economia circolare. Sono 119 le startup italiane del programma promosso dal ministero degli Esteri e dall'Agenzia Ice pronte per un periodo di incubazione di otto settimane presso alcuni tra i più quotati acceleratori di dieci Paesi esteri. Lì perfezioneranno know-how gestionale e le tecniche di mercato per competere con efficacia sullo scenario economico internazionale.

Selezionate 119 startup

Sono «giovani, innovative, eclettiche» le 119 startup italiane selezionate nell’ambito della seconda edizione del Gsup, il Global start up program. Giovani aziende italiane che hanno l’obiettivo di migliorare l’efficacia del proprio business model e accrescere il know how gestionale e finanziario. Trascorreranno otto settimane, a partire da ottobre 2020, presso alcuni tra i più qualificati acceleratori esteri per elevare i livelli di competitività nel confronto internazionale. Il programma rientra nel quadro di una strategia complessiva realizzata dal ministero degli Esteri e dall’Agenzia Ice, per «sostenere con sempre più efficacia - spiegano - le nostre imprese sui mercati internazionali, soprattutto in questa difficile fase di emergenza sanitaria, con un’attenzione prioritaria alla promozione del Made in Italy, al contempo rafforzando la diplomazia economica quale componente essenziale della nostra politica estera».

Incubazione-accelerazione in dieci paesi esteri

Ben 30 startup in più rispetto all’edizione 2019 del programma, quando avevano partecipato 89 startup che avevano frequentato un corso di formazione specialistica in Italia per poi trascorrere un periodo di incubazione-accelerazione all'estero. La nuova edizione, vede, oltre a Cina, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, anche un gruppo di Paesi all’esordio, dall’Argentina alla Francia, dalla Germania all’India, agli Emirati Arabi Uniti e a Israele. Per Israele è stato progettato un bando separato pubblicato dall’Ambasciata italiana in Israele in collaborazione con l’Agenzia Ice.

Il 49% delle startup opera nell’Ict

Nel periodo di accelerazione le startup saranno coinvolte in attività di mentoring, eventi di networking, incontri con investitori e corporate. C’è la possibilità, per le startup, di partecipare, anche in forma collettiva, alle più importanti manifestazioni internazionali di innovazione digitale e nuove tecnologie.Le 119 aziende selezionate dal progetto operano prevalentemente nell'universo dell’Ict (49%) cui seguono i settori de life sciences (11%) delle smart cities e la domotica (10%), smart agriculture al food tech (8%). Completano il quadro la robotica e industria 4.0, circular economy, aerospazio e automotive.

Il 30% delle imprese sono lombarde

Circa il 30% delle startup arriva dalla Lombardia, seguita dal Lazio (17%) e dall’Emilia Romagna (12%). Campania e Veneto registrano la stessa percentuale pari al 7%. Seguono Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia, Marche, Basilicata, Calabria e Umbria. Alla selezione delle imprese hanno lavorato rappresentanti del ministero degli Esteri (con funzione di presidenza della Commissione esaminatrice), di Agenzia Ice, dei ministeri dello Sviluppo economico e di quello per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre a Cdp Venture capital Sgr / Fondo Nazionale Innovazione.